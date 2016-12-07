Erkek öğrencilere eşitlik eğitimi

Çankaya Belediyesi erkek öğrencilere yönelik, “Eşitliği, Özgürlüğü ve Barışı Çoğaltan Erkekler” başlıklı eğitim programı başlattı.

Kadın sorunları hakkında farkındalık yaratmak amacı taşıyan program dört hafta sürecek.

Çankaya Belediyesi, Çankaya’nın Filizleri projesi aracılığıyla burs alan erkek üniversite öğrencilerine yönelik, “Eşitliği, Özgürlüğü ve Barışı Çoğaltan Erkekler” başlıklı farkındalık eğitimi başlattı.

İlki Çankaya Belediyesi Ek Hizmet Binası’nda düzenlenen eğitimde, Sosyal Yardım İşleri Müdür Yardımcısı ve Sosyal Hizmet Uzmanı Nuran Duman, “Yerel yönetim özelinde Çankaya Belediyesinin sosyal politika olarak eşitlik yaklaşımları” konusunu ele aldı.

Belediye’nin kadın erkek eşitliği üzerinden oluşturduğu politikaları anlatan Duman, kadınlara ekonomik özgürlük sağlayabilmek amacıyla verilen eğitimlerden, çocuklarını güvenle bırakarak sosyal yaşama katılabildikleri etüt merkezlerinden ve kreşlerden söz etti.

Duman, şiddete uğrayan kadınların Çankaya Belediyesi Sığınmaevi’nde kalabildiğini, kadın istihdamı için de özel çaba harcandığını ifade etti.

Genç erkeklerin eşitliğin gerçek anlamıyla farkına varabilmesi amacı taşıyan dört haftalık eğitimde, nüfus politikaları, kadına yönelik şiddete karşı sosyolojik bakış açıları gibi konular da ele alınacak.

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