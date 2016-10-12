Erkek çocuk benim oğlum çok canlar yakacak diye yetiştiriliyor

BİRLEŞMİŞ Milletler ve Aydın Doğan Vakfı’nın girişimleriyle düzenlenen Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı oyuncu Tuba Büyüküstün ve Murat Yıldırım’ın da yer aldığı “Kız Çocuklarının Sesi” paneli ile son buldu.

Daha önce ‘Asi’ dizisi ile kameralar karşısına geçen ikili kız çocuklarına yönelik ayrımcılık içeren söylemlerin küçük yaşlardan itibaren yerleştiğini söyledi.

Moderatörlüğünü Şirin Payzın’ın yaptığı panelde oyuncu ve aynı zamanda UNICEF İyi Niyet Elçisi olan Tuba Büyüküstün, oyuncu Murat Yıldırım, futbol hakemi Lale Orta, Jimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı ve müzisyen Tennille Amor katıldı.

“ERKEK ÇOCUK ‘BENİM OĞLUM ÇOK

CANLAR YAKACAK’ DİYE YETİŞTİRİLİYOR”

Toplumda erkek çocuğuna yönelik ayrımcılığın küçük yaşlardan itibaren başladığını söyleyen Murat Yıldırım, “Bir erkek çocuğuna daha 3 yaşındayken ‘Benim oğlum büyüdüğü zaman çok canlar yakacak’ deniyor. Niye can yaksın, o çocuk büyüdüğü zaman karşısındaki kız çocuğunun da insan olduğunu öğrenmesi lazım” diye konuştu. Çocukların cinsiyet rollerine dair algılarının dizi, film hatta çizgi filmlerle yerleşmeye başladığı tespitinde bulunan Yıldırım, Red Kit çizgi filmini örnek gösterdi. Yıldırım “Red Kit hep yalnız, Daltonlar ise 4 kardeş, birbirine bağlı, en küçüğü en kötü ama annesinin sözünden çıkmayan da o. Biz Red Kit’e, yalnız olmaya özeniyoruz, cool olmak gibi geliyor bize” dedi.

“BENİ ROL MODEL ALIYORLAR,

‘TUBA OLSA NE YAPARDI’ DİYORLAR”

Tuba Büyüküstün ise kız çocuklarının geri planda kaldığını belirterek özgüvenleri eksik olarak büyüdükleri tespitinde bulundu. “Bana ‘Şu anda Tuba olsa ne yapardı’ diye çözüm aradığını söyleyen genç kızlar oluyor” diyerek genç kızların kendisini rol model aldığını anlatan Büyüküstün, “15-19 yaş arası genç kızların yüzde 44’ü, neredeyse yarısı, bir erkeğin partnerine gösterdiği fiziksel ya da psikolojik şiddeti haklı görüyor. Bir genç kız şiddeti hak ettiğini düşünüyor. Bu ağır bir şey” dedi.

“SAÇLARIMI UZATACAĞIM, HERKES KADIN OLDUĞUMU ANLAYACAK”

Panelin diğer katılımcılarından futbol hakemi Lale Orta ve Kore’de dünya şampiyonluğu kazanan 15 yaşındaki Jimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, spor dünyasında var olmanın zorluklarını anlattı. Türkiye’nin ilk kadın futbol hakemi olan Lale Orta, mesleğe ilk başladığı yıllarda erkek gibi davrandığını, ancak zamanla bu sektörde kadın olarak var olmayı başardığını söyledi. Başarıya çok çalışarak ulaştığını belirten Orta, hakemlik yıllarına ilişkin bir anısını şöyle anlattı: “Hakemlik yaparken saçlarım kısaydı, hakem ne kadar küçük daha sakalları bile çıkmamış’ dediler. Ben de ‘Kesinlikle saçlarımı uzatacağım, herkes benim kadın olduğumu anlayacak’ dedim. O günden sonra saçlarımı uzattım.”

DÜNYA ŞAMPİYONU ONBAŞI:

“BEN DE YAPABİLİR MİYİM” DİYEN ARKADAŞLARIM OLDU

Kore’den altın madalya ile dönen 15 yaşındaki Ayşe Begüm Onbaşı ise 3 yaşından itibaren bale, 5 yaşından itibaren ise jimnastik sporu ile uğraştığını söyleyerek “Dünya şampiyonluğundan sonra, ‘Ben de yapabilir miyim’ diyen çok arkadaşım oldu” diyerek çevresindeki spor yapmaları konusunda teşvik ettiğini söyledi. Kız çocuklarının eğitimi, fırsat eşitliği, cinsiyet ayrımcılığı gibi panellerin yer aldığı konferans müzisyen Tennille Amor’un canlı performansı ile son buldu.

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