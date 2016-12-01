Erkek adam meme kanseri olmaz demeyin

İzmir’de, yapılan son araştırmalarda bir yıl içinde 20 erkeğin meme kanserine yakalandığı tespit edilirken, uzmanlardan da meme kanserine karşı dikkatli olmaları için erkeklere uyarı geldi.

Özel Tınaztepe Hastanesi Genetik Tanı Merkezi Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Füsun Düzcan, erkeklerin de kendi meme yapısını bilmesi gerektiğini söyleyerek, memesinde kitle ya da bir değişiklik fark eden erkeklerin doktora başvurmasını istedi.

Prof. Dr. Düzcan, “Erkeklerde, kadınlarda olduğu gibi meme kanseri bulguları görülebilir. Böyle bir durumda, erkekler meme kanseri olabileceklerini tahmin etmez. Ancak erkekler de bu konuda dikkatli olmalı” dedi.

Özel Tınaztepe Hastanesi Genetik Tanı Merkezi Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Füsun Düzcan, kişilerin kansere genetik yatkınlığının olup olmadığının belirlendiği Genetik Tanı Merkezi’nde yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Merkezlerinde meme, akciğer ve yumurtalık gibi farklı kanser türleri için ailesel yatkınlık testlerinin yapılabildiğini söyleyen Prof. Dr. Düzcan, kansere yakalanan her kişide ise genetik yatkınlığın aranmadığını ifade etti.

Kansere genetik yatkınlık için bazı kriterlerin bulunduğunu belirten Prof. Dr. Düzcan, şunları söyledi:

“Hastanemizde kanser teşhisi konulan herkese genetik test uygulanmıyor. Örneğin meme kanserinde, kişinin 45 yaş altında bu kansere yakalanması, birinci derecede akrabalarında yine genç yaşta ve benzer kanserin görülmesi ve erkek akrabasında meme kanserine rastlanması gibi kriterler oluyor. Diğer kanser türleri için de benzer bazı kriterler var. Kişiyle görüştüğümüzde ve ailesel öyküsünü aldığımızda, kansere genetik yatkınlık şüphesini duyuyorsak işlemlere başlıyoruz.”

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Erkeklere de meme kanseri konusunda önemli uyarılarda bulunan Prof. Dr. Füsun Düzcan, “Erkekler, memesinde kitle, meme başında çekilme ya da akıntı varsa, meme kanserinden şüphelenmeli.

Kadınların yanı sıra erkekler de meme yapısını bilmeli. Erkekler, meme kanseri olabileceklerini tahmin etmiyor. Erkeklerde meme kanseri geç evrede yakalanabiliyor. Erkekte meme dokusu az olduğu için arka plana daha kolay yayılıyor. Erkekte de kanser yakalanırsa, memeyi almak gerekebiliyor” dedi.

Genetik test yaptırmaya gelen kişinin, testin sonuçlarına da kendini hazırlaması için destek olduğunu söyleyen Prof. Dr. Füsun Düzcan, “Merkezimize gelen kişilere hastalık ve ailesel yatkınlık riski konusunda ön bilgi veriyoruz. Hastanın testi yaptırma kararını ise kendisine bırakıyoruz” diye konuştu.

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