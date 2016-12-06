Erişiyorsam Varım Sergisi açıldı

İÜ Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi ve İsveç İstanbul Başkonsolosluğu’nun işbirliği ile İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen “Erişiyorsam Varım” Sergisi’nin açılış töreni, 5 Aralık 2016 tarihinde İÜ Rektörlük Binası Sergi Alanı’nda gerçekleştirildi.

İsveç ve Türkiye’den 22 portre ve onların içten hayat hikâyelerinden oluşan Erişiyorsam Varım Sergisi Açılış Töreni’ne, İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ve İsveç Başkonsolosu Therese Hyden de katıldı.

Serginin açılış konuşmalarını Proje Koordinatörü Sevgi Çiçek Hilton, İsveç Başkonsolosu Therese Hyden ve İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak yaptılar.

“Engelli Bireylerin Hayata Tam Katılımı İçin Destek Bekliyoruz”

Proje Koordinatörü Sevgi Çiçek Hilton konuşmasında Erişiyorsam Varım Sergisi’nin Birleşmiş Milletler Engelli Haklar Sözleşmesi’ne dikkat çekmek üzere tasarlandığını vurguladı. Sevgi Çiçek Hilton konuşmasında, “Sergide İsveç’ten 14 porteyi konuk ediyoruz, ülkemizden de 8 portremiz var. Sergide engelli bireylerin günlük yaşamdan olan hikâyelerine tanık olacağız. Engelli bireylerin hayatın her aşamasında onurlu ve tam katılımda bulunması adına dikkat çekeceğiz. Engelli bireylerin hayata tam katılımı için desteğinizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“İsveç ve Türkiye’den Hikâyeleri Birleştiriyoruz”

İsveç Başkonsolosu Therese Hyden ise konuşmasına İstanbul Üniversitesi ile böyle bir serginin açılışında ortaklaşa çalışmış olmaktan çok mutlu olduğunu belirterek başladı. Therese Hyden konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “İsveç Enstitüsü’nün Türkiye’de ayrımcılık, İnsan Hakları ve hepimizin birbirine bakışı hakkında düzenlediği ilk sergi değil. İsveç Enstitüsü daha fazla sergi ve çalışmayla her zaman katkıda bulunmaya devam edecek. Bu sergi insan haklarının insanlara teslim edilmesi, yasama yürütmelerin geliştirilmesi hususunda büyük önem taşıyor. Bu sergi hem İsveç’ten hem de Türkiye’den hikâyeleri birleştiriyor.”

“İÜ Rektörlük Binası’nı Bir Müze Bilincinde Kullanıyoruz”

İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ise serginin açılışında yaptığı konuşmada “İÜ Rektörlük Binası’nı bir müze bilincinde kullanıyoruz ve bu müze bilinci içerisinde böyle anlamlı sergilere her zaman yer veriyoruz. Dünyada ve ülkemizde engellilik bilinç kazanılması gereken konulardan birisi. Engellilerimiz artık hayatlarına daha güvenli, emin şekilde devam edebiliyorlar. Daha da önemlisi toplumsal aktivitelere daha fazla katılabiliyorlar. Engeller hayattan bir kopuş değildir. Topluma yapabildiklerini göstermeleri, toplum içinde yer almaları bir haktır. Biz serginin bu bilinci yerleştireceğine ve devam ettireceğine gönülden inanıyoruz” diye belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İsveç Başkonsolosu Therese Hyden’a plaket ve çini takdim etti. Ardından Rektör Prof. Dr. Mahmut Ak tarafından İdil Seda Ak, Sevgi Hilton ve Yasemin Avşar’a plaket ve hediye takdim edildi.

İsveç Başkonsolosu Therese Hyden ise Yasin Akar, Prof. Dr. Nilgün Çil, Ali Yalçın ve Ayşegül İşlekeller Bozca’ya hediye ve plaketlerini takdim etti. İÜ Engeliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Resa Aydın ise Mehtap Algür, Zeynep Eredis ve Suzan Erşehir’in hediye ve plaketlerini takdim etti.

Plaket ve hediye takdimlerinin ardından sergi, İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İsveç Başkonsolosu Therese Hyden ve İÜ Engeliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Resa Aydın tarafından açıldı. Açılış sonrası müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Sergide yer alan portrelere ait tüm fotoğraflar ve hikâyeler, görme engelli ziyaretçiler için sesli olarak betimleniyor. Sergi alanında dağıtılan kulaklıklar aracılığıyla dileyen ziyaretçiler sergiyi gezerken sesli betimlemeyi de dinleyebiliyor.

“Erişiyorsam Varım” Sergisi 5 – 16 Aralık 2016 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Sergi Alanı’nda ziyaret edilebilir.

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