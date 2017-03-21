CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem’in, genel yayın yönetmeni olduğu internet sitesinde yayınlanan haberle 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Hukuk Müşaviri Mehmet Akdeniz’e (Emniyet Genel Müdürlüğü adına) hakaret ettiği iddiasıyla hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, müşteki Emniyet Genel Müdürlüğü adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen şikayet dilekçesinde bir kısım şüpheliler hakkında aralarında şüphelinin sahibi ve genel yayın yönetmeni olduğu internet sitesi de dahil olmak üzere değişik internet sitelerinde yaptıkları yayınlarla iftira, hakaret, suç uydurma, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçlarını işledikleri iddia edildiği, haklarında yasal gereğinin yapılmasını talep ettiği belirtildi.

DOSYA BAKIRKÖY ADALET SARAYINA YETKİSİZLİK KARARIYLA GÖNDERİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yayın yapan internet sitelerinin adresleri itibariyle bir kısım soruşturma evrakları yetkisizlik kararı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildiği ifade edilen iddianamede, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca da ‘www.ortasayfam.com adlı internet sitesi yönünden suç yeri itibariyle soruşturma evrakının yetkisizlik kararı ile Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildiği kaydedildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ilgili sitenin genel yayın yönetmenin Eren Erdem olduğunun tespit edildiği, kendisinin milletvekili olması nedeniyle evrakının ayrılarak başka bir soruşturma numarası ile kaydedildiği anlatıldı.

SUÇLAMALARA YER VERİLDİ

CHP Milletvekili Eren Erdem’in internet sitesinde devamlı olarak devlet kurumları ve güvenlik kuvvetleri aleyhine FETÖ adına Twitter’de yayın yapan Fuat Avni tarafından 16-17 Mart 2015 tarihlerinde yapılan paylaşımlardan alıntı yapılarak, ‘Fuat Avni: O evlere silahlar konulacak’ başlığıyla ‘Fuat Avni 7 Haziran seçimleri öncesi Gülen cemaatine yönelik bir operasyon planlandığını iddia etti…Cematin ev ve müesselerine silah ve mühimmat konularak silahlı örgüt kapsamına sokulacağı öne süren Fuat Avni, sonra da 7 Haziran seçimleri öncesi Gülen cemaatinin silahlı terör örgütü ilan edileceğini iddia ettti…’ şeklinde yayın yapmak suretiyle kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

EREN ERDEM’İN SAVUNMA VE DELİLLERİ TESPİT EDİLEMEDİ

Eren Erdem hakkında dokunulmazlığının kaldırılmasının Adalet Bakanlığı’ndan talep edildiği ve gelen cevabın ardından soruşturmaya devam edildiği anlatılan iddianamede, Eren Erdem’in suçlamadan haberdar olması, savunma ve delillerini bildirmesi için adresine çıkarılan davetiyeye rağmen süresinde savunmasını ve suçlama ile ilgili delillerini savcılığa ulaştırmadığından savunma ve delilleri tespit edilemediği ifade edildi.

“KİŞİLERİN MAĞDURİYETİNİN KABULÜ GEREKİR”

İddianamede şu ifadelere yer verildi: “5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) tüzel kişilerin hakaret suçunun mağduru olabileceğine dair açık bir düzenleme bulunmadığından tüzel kişilerin bu suçun mağduru olamayacağını savunanlar bulunmaktadır. 765 sayılı TCK’nın 483/2 maddesinde yer alan ‘siyasi bir parti yahut amme menfaatinin hadim bir cemiyet veya müesseseye karşı hakarette bulunulacağı’ düzenlemesi yeni yasaya alınmamıştır. Bu durum artık tüzel kişilerin herhangi bir ayrım gözetmeksizin bu suçun mağduru olabileceğine ilişkin yorumlar da mevcuttur. Tüzel kişiler hakaret suçunun doğrudan mağduru olarka kabul edilmeselerde bir tüzel kişiliğe, kuruma yönelik ifadelerden dolayı bu kurum veya tüzel kişilikte irtibatlı gerçek kişişlerin saygınlıkları zedelenmiş olabilir. Emniyet mensuplarının ‘Cemaatin ev ve müesseselerine silah ve mühimmat koyarak cemaati silahlı örgüt kapsamına sokacağını’ iddia etmenin bu kurumun personelini rencide edeceği açıktır. Kanaatimizce söz konusu kullanılan ifadeler ve ifadelerin gerçekleşme biçimi, doğrudan suçun muhatabının belirlenebilir olması nedeniyle bu kişi -kişilerin mağduriyetinin kabulü gerekir”

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

CHP Milletvekili Eren Erdem’in “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi. İddianame kabul edildi. Eren Erdem önümüzdeki günlerde Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

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