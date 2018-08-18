Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bu akşam telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre güncel konulara değinilen görüşmede Filistin Devlet Başkanı Abbas, Filistin halkı olarak Türkiye’nin yanında yer aldıklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bu akşam telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre güncel konulara değinilen görüşmede Filistin Devlet Başkanı Abbas, Filistin halkı olarak Türkiye’nin yanında yer aldıklarını vurguladı.