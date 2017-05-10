ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 16 Mayıs’ta başlayacak ABD ziyareti öncesinde, PKK’nın Suriye Kolu PYD-YPG’ye ağır silahlar verilmesi kararını imzaladı.

Atılan bu imza, dostluğa ve müttefikliğe sığmadığı gibi nezakete de sığmıyor.

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Erdoğan’ın Trump’la yapacağı görüşmede vereceği en önemli mesaj, DEAŞ’ın Suriye’den temizlenmesi için ABD’nin PYD-YPG ile işbirliği yapmaması olacaktı.

Erdoğan, özetle şunları söyleyecekti:

“Bir terör örgütüyle mücadele, başka bir terör örgütüyle yapılamaz.

Türkiye burada üzerine düşen sorumluluğu almaya hazırdır.

PYD-YPG bizim düşmanımızdır. Ülkemizi bölmek istiyor.

Şimdiye kadar onlarla mücadelede binlerce insanımızı kaybettik.

Gelin, söz konusu yasa dışı örgüte yardım yapmayın, DEAŞ’la meşru güçlerle savaşın.”

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Erdoğan-Trump görüşmesinin gündemi belliydi. Nitekim, ziyaret öncesi ABD’ye giden Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye’nin PYD-YPG’ye ilişkin kaygılarını ABD yetkililerine çok net biçimde anlatmışlardı.

Tüm bunlara karşın Trump’ın, PYD-YPG’ye, ileride Türkiye’ye karşı kullanılması kesin olan ağır silahlar verilmesi kararını imzalaması, dostluğu ve müttefikliği hiçe saydığını gösteriyor.

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Aslında böyle bir durumda yapılması gereken ABD ziyaretini iptal etmektir.

Ancak böyle bir tepki gösterileceğini hiç sanmıyorum.

Bizim devlet adamlarımız her zaman kasaba meydanlarındaki nutuklarında olduğu kadar cesur olmuyorlar.

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Türkiye’nin önümüzdeki dönemde izleyeceği en akıllıca politika, ABD’ye son derece mesafeli durması, buna karşın yeni ittifaklar ve müttefikler arayışına girişmesidir.

Başka çare yok!

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