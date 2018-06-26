Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan siyasetin ustası, AKP’nin reisi, Türkiye’nin başkanıdır.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Vatan Partisi ve HDP’ye karşı Erdoğan Genel Başkanı olduğu AKP’yi Yüzde 42,6 oy oranı ve 295 milletvekili ile Meclis’in 1. Partisi yaptı.

1. Siyasi kurnazlığı: Cumhurbaşkanı seçilmek

Erdoğan Cumhurbaşkanı olabilmesi için yaptırdığı anketlerde oyunun yüzde 48’lerde olduğunu gördü.

Bu eksiği oyları yüzde 4’e düşen MHP ile tamamlamak için ittifak formülünü devreye soktu.

24 Haziran gecesi Cumhurbaşkanı seçiminde MHP’nin yüzde 4 oyunu alarak yüzde 52,6 ile cumhurbaşkanı seçildi.

2.Siyasi kurnazlığı: MHP’yi de başarılı kılmak

MHP’nin bu desteğine karşılık gerekirdi. Erdoğan ittifakın oy dağılımını öyle planladı ki 1 Kasım 2015 seçiminde AKP’nin Yüzde 49,5 olan oy oranından yüzde 7 oyun MHP’ye geçmesini sağladı.

AKP’nin 24 Haziran oy oranı yüzde 42,6’ya düştü.

Devlet Bahçeli’nin koltuğunu korumasını sağladı, MHP’nin yüzde 11,1 ile barajı geçmesi ile 49 milletvekili çıkarmasını sağladı.

3.Siyasi kurnazlığı: Selahattin Demirtaş

Demirtaş Adalet bakanlığına bağlı Adli Sicil Genel Müdürlüğünden “Adli Sicili temiz” belgesi alarak Yüksek Seçim kuruluna başvurdu, başvurusu da kabul edilerek resmen HDP’nin cumhurbaşkanı adayı oldu.

Diğer adayların da HDP’nin “tutuksuz yargılansın” çağrılarına rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan mitinglerinde açıkça, “53 Kürt kardeşimin kanı Demirtaş´ın eline bulanmıştır, bunun bedelini er ya da geç ödeyecektir. Yoksa tarih bizleri affetmez” diyerek tutuksuz yargılanmasına ve meydanlara çıkıp propaganda yapmasına engel oldu.

Demirtaş meydanlara çıkamayınca sadece yüzde 8,4 oy alabildi ki 2014 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 9.76 oy almıştı.

Eğer sınırlı süreli serbest bırakılsaydı HDP gibi yüzde11’e yakın oy alabilirdi ki yüzde 2 oy eksik aldı.

4. Siyasi kurnazlığı: Meral Akşener

Meral Akşener İYİ partiyi kurar kurmaz Türk siyasetinin yükselen yıldızı oldu.

CHP ve Saadet’in çatı aday olarak Abdullah Gül’ü gündeme getirmesi Akşener’in cumhurbaşkanlığı oylarını yüzde 20’lere yükseltti.

Bu rakamları gören Erdoğan hemen önlem alarak Akşener’e tüm yandaş medyayı kapattı, mitinglerinde Akşener’den tek kelime bahsetmedi.

Türk medyasının yüzde 95’ine göre sanki Meral Akşener diye bir cumhurbaşkanı adayı, İYİ parti diye bir parti yoktu.

AKP’liler yandaş medyada Akşener için “FETÖ’cü” diye yayınlar yaptılar.

Erdoğan ve yandaş medyanın gizlediği, FETÖ’cü damgası vurulan Akşener’in oyları yüzde 7,6’da kaldı partisine göre yüzde 2,4 az oy aldı.

5. Siyasi kurnazlığı: Temel Karamollaoğlu

Erdoğan Temel Karamollaoğlu’na da Saadet Partisine de ambargo koyarak yandaş medya kapılarını kapattı.

“Erbakan’a ihanet ediyorlar” gibi benzer sloganlar ile seçmen tabanında Temel Bey ve Saadet aleyhine sürekli propagandalar da yapıldı.

Anketlere göre yüzde 3’lere çıkması beklenen Temel Beyin ve Saadet’in oyları yüzde 1’lere de kaldı.

Saadet Partisinin Abdullah Gül’ü cumhurbaşkanı aday göstermesini Hulusi Akar ve İbrahim Kalın’ı göndererek engelledi.

6. Siyasi kurnazlığı: Binali Yıldırım

Erdoğan bir yandan mitinglerle seçmene seslenirken bir yandan da Başbakan Binali Yıldırım’ın mitingler yapması sağlandı.

Hatırlarsınız SHP’nin Merhum Erdal İnönü ve Deniz Baykal ile ANAP’ın üzerinden silindir geçirdikleri seçimi yazmıştım.

AKP’de Erdoğan ve Yıldırım ile iki koldan ayrı ayrı mitingler yapması bir yana Devlet Bahçeli’nin mitingleri ile 3 koldan Muharrem İnce ve CHP’yi hedef alıp vurdular.

7. Siyasi kurnazlığı: Yandaş Medya

Siyasetçiler arasında medyayı en iyi kullanan kim diye sorarsanız Cem Uzan derim. Genç Parti Star TV ve diğer grup televizyon ve radyoları ile Cem Uzan’ın 2002 seçimlerinden yüzde 7,3 oy alarak çıkmasını sağladı ki sadece 6 aylık parti idi.

Erdoğan FETÖ’cü savcı ve hakimlerle Uzan grubuna operasyon yapınca Uzan medya grubu yayınları TMSF aracılığı ile AKP iktidarının eline geçti.

Yandaş yayınlar 2003 yılından bu yana artarak devam ettirildi Sabah ATV ve en son da Doğan Medya kamu bankalarının kredileri ile yandaş yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde yandaş medyaya TRT yayınları, Basın Yayın Genel Müdürlüğü millet kıraathanesi Anadolu Ajansı da yandaş yayınları ile katkı sağladı.

CHP’nin Halk TV’si Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu’na destek verirken Saadet Partisi TV 5’den çok az yararlanırken Meral Akşener’e sadece KRT ve FOX TV destek verdi.

8. Siyasi kurnazlığı: CHP ve Muharrem İnce

Erdoğan karşısında 5 aday olmasına rağmen sadece CHP’yi ve adayı Muharrem İnce’yi muhatap aldı.

Amacı, “sola oy vermem” diyen sağ kesimi kendi adaylığı etrafında kenetlemekti ki başardı da.

Erdoğan CHP’nin adayının yüzde 30 bandında oy almasını bekliyordu ve hedefi de özellikle Akşener’in İnce’yi geçememesi idi.

Mitinglerde terör konusunda çok hassas olan seçmene sürekli, İnce’nin Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret etmesini eleştirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu İnce’ye ve CHP’ye destek mitingleri yapmadı. Sadece STK’ları ziyaret etti ki CHP yüzde 25’lere ulaşamadı.

Özet olarak Recep Tayyip Erdoğan şu kurnazlıklarla kazandı:

MHP ve Devlet Bahçeli ile ittifak yaptı.

Sadece CHP ve Muharrem İnce’yi yani sol kesimi muhatap ve hedef aldı.

Demirtaş, Akşener ve Karamollaoğlu’na müthiş bir gölgeleme uyguladı.

Abdullah Gül’ün adaylığını engelledi.

Binali Yıldırım’a mitingler yaptırarak oylarını artırdı.

Yandaş medyadan müthiş bir destek aldı.

CHP ve İnce’yi kendisine rakip alarak amacına ulaştı.