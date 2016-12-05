Erdoğan’ın koltuk değneği olmuş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya’da CHP il Kadın kolları tarafından, ‘5 Aralık Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı’ verilişinin 82’nci yıldönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, “Devlet Bahçeli her zamanki gibi Recep Tayyip Erdoğan’ın koltuk değneği olmuştur” dedi.

CHP İl Kadın kolları tarafından düzenlenen etkinliğe CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İl Başkanı Enver Kiraz, İl Kadın Kolları Başkanı Güllü Tuncer ve çok sayıda partilinin yanı sıra kadın kolları üyeleri katıldı. Ağbaba, Arap kadınlarına günümüzde seçme ve seçilme hakkı verilmesibir kenera araç kullanıp kullanamayacaklarının tartışıldığını vurguladı. CHP’li Ağbaba, Türkiye’nin önünde iki yol olduğunu belirterek şöyle devam etti:

“Biri batıya, diğeri doğuya giden yol var. Bu gün hükümetin desteklediği, doğuda kan ve gözyaşı, mezhep, etnik ayrımcılık var mı? 13, 14 yaşında çocuklar, kızlar köle pazarlarında demir kafeslerde satılıyor mu? Bu ülkelerde kan, gözyaşı, hergün katliam var. Ama bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün hedef gösterdiği yerlerde demokrasi, kadın erkek eşitliği, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, insan hakları var. Biz bize gösterilen hedeflere ulaşmak zorundayız en çok görev burada bulunan kadınlara düşen eğer bir doğu hedefi gerçekleşirse en çok bundan etkilenecek olan kadınlardır.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, el kaldırmayla Meclis, rejimin değiştirilemeyeceğini, mevcut başkanlık sistemi tartışmasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin her zamanki gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koltuk değneği olduğunu öne sürdü. Ağbaba, iddialarını şöyle sürdürdü:

“Bahçeli, her zaman özel görevli bir siyasi partinin genel başkanı gibi Tayyip Erdoğan’ın başkanlık yolunu açmaya çalışıyor. Meydanlarda başkanlığın ne kadar önemli bir şey olduğunu anlatıyor. Bugün yanı başımızdaki Suriye’de hangi sistem var? Başkanlık var. Daha dün 1.5 milyon Müslüman’ın katledildiği 100 binlerce kadına tecavüz edildiği Irak’ta ne vardı? Orada da ‘başkanlık’ vardı. Çevremize bir bakın çevremizde başkanlıkla yürütülen bir tek ülkede demokrasi var mı? Ona bir bakın gidin çıkın çevrenize anlatın. Başkanlığın olduğu her yerde diktatörlük vardır.”

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