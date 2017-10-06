ABD medyası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Erbil’e yönelik son uyarılarını yansıtırken, yeni yaptırımların Tahran ve Bağdat ile koordinasyon içinde getirileceği açıklamalarına vurgu yaptı. Petrol vanasının kapatılmasının ise Moskova’da “hoşnutsuzluk” yaratabileceği düşünülüyor.

Amerika’nın Sesi (VOA) İngilizce yayınında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün Ankara’da verdiği mesajlara dikkat çekti. Ankara’nın, Iraklı Kürtlerin bağımsızlığının “kendi huzursuz Kürt azınlığının ayrılıkçı taleplerini körüklemesinden korktuğu” yorumunu yapan VOA, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Erbil’in bağımsızlık girişimini, “ülkesine yönelik daha geniş bir komplonun bir parçası” olarak gördüğünü kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Iraklı Kürtlerin enerji ihracatını yasaklama yönündeki bir kararın Tahran ve Bağdat ile koordinasyon içinde alınacağı sözlerine yer verilen haberde, “Iraklı Kürtler, bir Türk boruhattı üzerinden dünya piyasalarına günde yarım milyon varil civarında bir ihracat yapıyor, bu da onlara hayati bir finansal destek sağlıyor” denildi.

Ancak petrol ihracatının engellenmesinin Rusya’da olumsuz karşılanabileceğini düşünen VOA şu yorumu yaptı:

“Ankara, boruhattını kapatması durumunda, bunun Moskova’da hoşnutsuzluk yaratması riski var çünkü bir Rus petrol şirketinin Iraklı Kürdistan’ta büyük yatırımları var. Ancak Erdoğan, petrol fiyatlarını artıracağı için Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin’in petrol ambargosundan memmun olacağını söyleyerek Rusya’nın bu yöndeki kaygıları hafifsedi gibi.”