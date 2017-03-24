Amerikan tipi Başkanlığa geçelim mi geçmeyelim mi? Türk tipi Başkanlık yapalım dünya bizi örnek alıp yönetim sistemini yani rejimini değiştirsin. Ya da Anayasadan memnunuz değiştirmeyelim.

Adını ne koyarsanız koyun ben 16 Nisan referandumundan önce liderlerin televizyonlara çıkıp birbirleri ile Anayasa değişikliği konusunda tartışmalarını izlemek isterim.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün bir toplantıda, “Kılıçdaroğlu yalan söylüyor diyorlar. Her seferinde çağrı yapıyorum. Dilimde tüy bitti. Alırsın 18 maddeyi senin göstereceğin TV kanalında oturur konuşuruz. Benim yalan söylediğimi ispatlarsın ben de mahcup olurum. Gelemiyorlar. Neden gelemiyorlar çünkü onlar da biliyor ki ben doğruları söylüyorum. Neden gelmiyorsun özgüvenin mi yok. Kendine mi güvenmiyorsun. Gelemiyorlar çünkü mahcup olacaklar. Söylediklerinin tamamının yalan olduğu çıkacak ortaya” dedi. Önceki gece ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kanal D – CNN Türk canlı yayınında Hakan Çelik’e, “Muhalefet yalanları ile halkı kandırmaya çalışıyor” diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de tek hedefi Kemal Bey ve CHP.

Tamam şimdi ekibi oluşturdum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Bahçeli masanın bir yanına otursunlar, karşılarına da CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu geçsin.

Üçe bir olur da ne yapalım tablo böyle.

Kemal bey meydan okuduğuna göre karşısındakilerin kimler olacağını biliyordur elbette.

Şimdi gelelim sunucuya yani programı kimin yöneteceğine.

Birinci adayım gazetemizin Genel Yayın Koordinatörü ve Ege Türk TV’de SONSÖZ ve SÖZ HAKKI programları hazırlayıp sunan Orhan Uğuroğlu. Başarılı yayınları ile izlediğim Uğuroğlu Türk özel televizyonlarının duayen ismi ve ilk özel Televizyon STAR TV’nin de kurucularındandır.

2. adayım ise kamuoyunun tarafsızlığı ile yakından tanıdığı FOX TV’nin Çalar Saat programının reyting rekorları kıran ismi yazarımız gazeteci ve televizyoncu İsmail Küçükkaya’dır.

3. adayım ise yıllarca Radyo ve Televizyon Üst Kurul üyeliği yapan usta gazeteci, yazarımız Nuri Kayış’tır.

Peki, hangi televizyonda yayınlanacak bu tartışma ?

Onun da kolayı var.

Türkiye Büyük Millet Meclisinden yapılacak yayın Ulusal, Bölgesel, Yerel, Uydu, Kablo olmak üzere Türkiye’nin tüm televizyonlarının ortak yayını olur.

Şimdi de ben davet ediyorum: Sayın liderler buyurun yayın formatı tamam var mısınız?

Kemal beyden, ”varım” mesajı geldiğine göre iş sadece Sayın Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın “ben de varım” demelerine kaldı.

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