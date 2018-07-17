ERDOĞAN VE AKP’NİN VARİSİ DAMAT BERAT… Recep Tayyip Erdoğan’dan sonra AKP’nin geleceğinde kim lider olabilir derseniz hemen yanıt vereyim damat Berat Albayrak tek isimdir.

Erdoğan’ın 1978 doğumlu damadını adım adım kendi yerine hazırladığı açıktır.

Erdoğan ve AKP’nin varisi Damat Berat Bey konusuna başlamadan önce önce yaşanan adımları sonra da gelecekteki adımları anlatayım.

Berat Albayrak İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden mezun oldu.

2002 – 2013 yıllarında Erdoğan’a çok yakın olan işadamı Ahmet Çalık’ın şirketlerinde çeşitli görevlerde çalıştı ve 2007 yılında 29 yaşındayken Çalık Holding’de (CEO) Genel Müdür olarak görevlendirildi. Grup içi firmalarda da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.

Berat Albayrak, 11 Temmuz 2004 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük kızı Esra Erdoğan ile Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre Merkezi’nde evlendi.

AKP üyesi olarak siyasete adım atan Albayrak 1 Kasım 2015 tarihinde AKP’den İstanbul Milletvekili seçildi.

Enerji kaynaklarının finansmanı konusunda doktora yapan Albayrak Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu hükümetinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına atandı.

Binali Yıldırım hükümetinde de bu görevi sürdürdü.

Dolayısıyla dünyanın bugün ve gelecekteki en önemli gündem maddesi olan enerji alanında uzmanlaştı.

BAKAN OLACAK ADAM NEDEN MİLLETVEKİLİ YAPILDI?

24 Haziran seçiminde İstanbul’dan yeniden milletvekili adayı gösterilmesi, “Erdoğan cumhurbaşkanı seçilemezse dokunulmazlığı kalkacak. En azından damadına dokunulmazlık zırhı sağlamayı amaçladı” diye yorumlar yapıldı.

Erdoğan 24 Haziran’da Başkan seçilince damadını bakan yapacağı aşikârdı ama hangi görevi vereceği belli değildi.

Özgeçmişine baktığımızda Albayrak’ın, İşletme Yönetimi ve Finans alanında Amerika’da Yüksek Lisans yaptığını görüyoruz.

Milletvekilliğinden istifa ettirdiği damadına Erdoğan bu kez eğitimine de uygun olarak devletin en önemli kurumları Hazine ve Maliye Bakanlığını bağlayarak tüm ekonomi sorumluluğunu verdi.

ASKERİYE’YE DE HAKİMİYET

Enerji, Hazine ve Maliye gibi 3 önemli konuda uzmanlaştırdığı damat Berat için savunma alanı eksik kalmasın diye Yüksek Askeri Şura üyeliğini de kattı.

Sırada Dışişleri Bakanlığı var ki her alanda siyaseten uzmanlaştırdığı Damat Berat için son görev de AKP Genel Başkanlığı ve tabii Başkanlık olacaktır.

Diyeceksiniz ki AKP içindeki dengeler ne olacak.

Bilin ki AKP içindeki tek denge Recep Tayyip Erdoğan’dır.

AKP Tayyip’in partisidir ve varisini de Davutoğlu ve Yıldırım örneklerinde olduğu gibi Erdoğan seçer.

1954 doğumlu Erdoğan için siyasette emeklilik ne zaman olur derseniz bu son cumhurbaşkanlığı dönemi olduğu için Haziran 2023’te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçim tarihini söylerim.

Çünkü Erdoğan 2. Kez seçildiğinden anayasaya göre 3. Kez seçilemeyecektir.

AKP’de Erdoğan’ın yerine geçmeyi düşünenler varsa boşuna heveslenmeyin diye peşinen vurgulayayım istedim.

Bu konuda okurum Necati Göksel’in 14 Temmuz tarihli ve “yazılarıma teyit geldi” başlıklı yazıma şöyle bir katkı sağladı.

“Orhan Bey,

Son yazınızda İbrahim Kaboğlu’dan bahisle, şöyle yazdınız:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu son seçimiydi, artık yeniden aday olamaz, zaten ikinci döneminde. Beş yıl sonra yeniden adaylığını koyması, ancak görev süresinin son bir yılında parlamentoyu feshetmesi durumunda mümkündür” diye 3. dönemin işaretini de verdi. ”

Bu ifade doğru değil. Kendisi feshederse aday olamaz. Eğer, TBMM seçimlerin zamanından önce yapılmasına karar verirse, Cumhurbaşkanı da ikinci dönemindeyse, üçüncü kere aday olabilir. TBMM ise ancak beşte üç çoğunlukla seçimlerin yenilenmesine karar verebilir.

Yani R. Tayyip Erdoğan’ı üçüncü kere seçtirmek için 360 milletvekilinin seçimlerin zamanından önce yapılmasına onay vermesi gerekiyor ki, bence çok zor bir ihtimal. Niçin zor olduğunu açıklamadan önce Anayasa değişikliği maddesini yazıyorum:

(MADDE 11- 2709 sayılı Kanunun 116′ ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“H. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanı seçimlerinin yenilenmesi

MADDE 116- Türkiye Büyük Millet Meclisi, üye tamsayısının beşte üç çoğunluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Bu halde Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.

Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.

Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir.

eçimlerinin birlikte yenilenmesine karar verilen Meclisin ve Cumhurbaşkanının yetki ve görevleri, yeni Meclisin ve Cumhurbaşkanının göreve başlamasına kadar devam eder.

Bu şekilde seçilen Meclis ve Cumhurbaşkanının görev süreleri de beş yıldır.)

Ben, seçimlerin 5 yıldan önce yenileneceğini düşünüyorum. 3 yıllık süre veriyorum. Bugünkü ekonomik tablo ile devam edilirse büyük kriz sonrası mecburen seçimlerin yenilenebileceğini ve hatta Cumhurbaşkanı tarafından bunun yapılacağını düşünüyorum. Ve o zaman aday olması mümkün olmayacak. Çünkü AK-MHP 360 sayısına sahip değiller.”