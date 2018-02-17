Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ı sarayda kabul ederek 3 saat 15 dakika boyunca “Osmanlı Tokatı” attı.

Tillerson öyle Osmanlı Tokatları yedi ki Amerikalılar ilk kez toplantı sonrasında tek bir kelime açıklama yapmadılar, yapamadılar.

Erdoğan Tillerson’a Osmanlı tokatı attı. AKP Meclis grup toplantısında Amerikalılar için, “bunlar hiç Osmanlı Tokatı yememişler” diyen Erdoğan’ın Tillerson ile yaptığı sürpriz uzunluktaki baş başa görüşmesinde Amerika’nın Türkiye’ye karşı eylemlerini Osmanlı Tokatı gibi tek tek yüzüne vurdu.

Erdoğan’ın üst üste attığı Osmanlı Tokatı gibi eleştirilerinin başlıklarını tek tek açıklıyorum.

– Müttefikiniz Türkiye’yi Suriye’de dışladınız, yalnız bıraktınız.

– Dünyada eşi benzeri olmadık bir siyasi kararla PKK uzantısı PYD/YPG terör örgütünü müttefik kabul ettiniz.

– Amerika’nın terör örgütleri ile askeri operasyon yapma kararı skandaldır.

– Türkiye’nin satın almak istediği askeri malzemelere ambargo koydunuz ve bizi Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alma zorunda bıraktınız.

– Türkiye’nin ve hatta tüm dünyanın gözü önünde terör örgütlerine 5 bin TIR, 2 bin uçak dolusu silah, mühimmat ve zırhlı araçlar verdiniz.

– Amerikan bütçesinden Terör örgütlerine 550 milyon dolar bütçe yardımı çıkarmak terörü açık ve net şekilde müttefik kabul etmektir.

– Tüm çağrılarımıza rağmen Suriye’nin kuzeyinde PYD/YPG terör örgütünü silahlandırarak Türkiye’nin sınırında büyük bir tehdit oluşturulmasına yol açtınız.

– Savunma bakanınız Milli Savunma Bakanımıza, “YPG’yi PKK’ya karşı kullanırız” diyerek akıl almaz saçma sapan bir öneride bulunmuştur.

– Bu öneriniz ile Türkiye’nin YPG’yi resmen tanımayı amaçladığınız ortadadır ki Türkiye bu siyasi oyununuzu asla kabul etmez.

– PYD/YPG’ye verdiğiniz tüm askeri malzemeyi derhal geri toplayın.

– Suriye’nin kuzeyinde PYD ve YPG ile Türkiye ile ortak harekat yaparak sınırımızdaki bu bölgedeki terör örgütlerinin temizlenmesine katkı sağlayın.

– Eğer bu önerilerimizi göz ardı eder yine bildiğinizi okursanız biliniz ki;

o İncirlik başta tüm NATO tesislerini Amerika’nın kullanımına kapatacağız.

o Afrin’den sonra Münbiç’e askeri müdahalede bulunacağız.

o Münbiç’ten sonra Fırat’ın doğusuna da Kandil’e de askeri harekat yapacağız.

o İster PKK/PYD/YPG terör örgütleri ile birlikte kalın, ister uyarımızı dikkate alıp bu bölgeleri boşaltın.

– Halkbank Genel Müdür Yardımcımız Hakan Atilla’yı derhal serbest bırakıp Türkiye’ye gönderin.

– Reza Zarrab’ı da Türkiye’ye iade edin.

– 15 Temmuz kahpe darbe girişiminin 1 numaralı sanığı 257 sivil vatandaşın katili terörist başı Fethullah Gülen’i acilen Türkiye’ye teslim edin.

Ve Erdoğan görüşmenin bitiminde son Osmanlı Tokatı’nı şöyle patlattı, “Amerika ile ilişkilerimizde kırılma noktasındayız. Karar sizin Tamam mı, devam mı?”

İnanmıyor musunuz bu yazdıklarıma? O halde görüşmede bulunan Erdoğan’ı, Tillerson’u ya da Çavuşoğlu’nu arayın sorun.