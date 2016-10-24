Erdoğan: Ortadoğu’da Putin’in desteğine ihtiyacım var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ortadoğu’da ‘terörle mücadele’ için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in desteğine ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rus resmi kanalı Rossiya-1’de Mihail Gusman’ın sunduğu Formula Vlasti programına katıldı.

Ortadoğu’daki ‘terörle mücadele’ sürecine değinen Erdoğan, bu konuda Rusya ile işbirliği için gereken her adımı atmaya hazır olduklarını belirtti.

Erdoğan, 24 Kasım’da yaşanan ‘uçak krizi’ için ‘üzücü ve talihsiz’ yorumunu yaptı ve “Suriye topraklarındaki bu olayla bağlantısı olanlar yakalanarak mahkemeye verilmiş bulunuyor. Soruşturma devam ediyor. Şu anda Rus pilotun ölümüne neden olan kişi cezaevinde.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına devam etti, “Akkuyu konusunda çok zaman kaybettik. Akkuyu, Rusya ile yaptığımız hayati, çok ciddi ve önemli bir proje. Çünkü burada konu nükleer enerji ile ilgili. Hedef bu projeyi bir an önce bitirerek işletmeye açmak.”

Turizm konusundaki endileşelerle ilgi konuşan Erdoğan, “Turizm bölgelerindeki güvenliğin sağlanması konusunda ise tüm önlemlerin alındığını sayın Putin’e söyledim.” dedi.

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