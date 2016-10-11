ERDOĞAN: NOKTA BAŞKANLAR HUZURUNDA KONMUŞ OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Akımı Doğalgaz boru hattı projesi hakkında, “Sonunda az önce imzalanan anlaşmalar imzalanacak hale geldi ve burada nokta başkanlar huzurunda konmuş oldu. Türkiye-Rusya arasındaki normalleşme sürecinin hızla devam edeceğine olan inancım tamdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mabeyn Köşkü’nde gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Türkiye ve Rusya Enerji Bakanları’nın Türk Akımı gaz boru hattı projesini imzalamasının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

23. Dünya Enerji Kongresi’nin açılış konuşmasının ardından çeşitli düzeylerde ikili görüşmeler yapıldığını söyleyen Erdoğan, sadece enerji konusuna ilişkin görüşmeler yapılmadığına dikkat çekerek, “Ekonomik ilişkiler, ticari ilişkiler, savunma ile ilgili ilişkiler, turizme yönelik, kültürel, bütün bu konuları içeren ilişkiler bu görüşmeler de yer alıyor” dedi.

-“NORMALLEŞME SÜRECİNİN HIZLA DEVAM EDECEĞİNE OLAN İNANCIM TAMDIR”-

Putin ile ikili ilişkiler bağlamında “dolu dolu” bir gün yaşadıklarını belirten Erdoğan, “Sonunda az önce imzalanan anlaşmalar imzalanacak hale geldi ve burada nokta başkanlar huzurunda konmuş oldu. Türkiye-Rusya arasındaki normalleşme sürecinin hızla devam edeceğine olan inancım tamdır” şeklinde konuştu.

-“KARŞILIKLI OLARAK GÖREVLENDİRMELERİMİZİ YAPTIK”-

Erdoğan, Suriye konusunda yapılan görüşmeler hakkında şöyle konuştu:

“Suriye konusunu etraflıca ele alma imkanımız oldu. Fırat Kakanı operasyonunu kendileriyle görüştük. Bu konuda ne gibi işbirliği yapabiliriz bunların değerlendirmesini yatık. Özellikle Halep’teki gelişmelerde insani yardım konusunda ne gibi bir strateji uygulayalım ki oradaki insanlar bir an önce barışa huzura kavuşsunlar. Bu konuda karşılıklı olarak görevlendirmelerimizi yaptık. Dışişleri Bakanlarımız, Genelkurmay Başkanlarımız ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlarımızın da katılacakları toplantılarla bir araya gelip o konudaki çalışmalarla bir noktaya varılacaktır.”

-“ZAMAN KAYBININ TELAFİ EDİLECEĞİ İNANCINDAYIM”-

Akkuyu Nükleer Enerji Santrali konusunun önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Burada bundan sonraki sürecin hızla devamında mutabakatımız net. Zaman kaybının önümüzdeki süreçte telafi edileceği inancındayım” dedi. (ANKA)

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