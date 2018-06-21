Yıl 1989. Dönemin ANAP Genel Başkanı Başkanı ve Başbakan Turgut Özal, bir yanda ekonomik sıkıntıları aşmaya çalışıyor, diğer yanda Mart ayında yapılacak yerel seçimlere hazırlanıyor.

Düzenlediği basın toplantısının sonunda Özal’a bir soru sorulacaktı ve ertesi gün tüm gazetelerin manşetine çıkacaktı. Yaklaşık 6 yıldır tek başına iktidarda olan Özal’a şu soru sorulmuştu: “Eğer seçimleri kaybederseniz ve muhalefete düşerseniz, ne yapacak mısınız?”

Özal’ın cevabı netti:”Ben muhalefet olmam. Eğer seçim neticeleri işleri rahat götüremeyeceğimiz noktaya gelirse, yüzde bir ihtimalle de olsa, bu netice çıkarsa ne haliniz varsa görün derim”.

Ancak bu sözlerinin ardından Özal, seçimlerde partisinin 3’ncü sıraya düşmesine rağmen “1992’ye kadar işbaşındayız, erken seçim yok. Cumhurbaşkanını da ANAP grubu seçer” açıklamasıyla tartışmalara noktayı koymuştu.

Yapılan yerel seçimlerde yine dönemin partileri SHP yüzde 28.2, DYP yüzde 25.6 oy almış ANAP ise yüzde 21.9 oyla üçüncü parti olmuştu. Özal da bu oy oranıyla Cumhurbaşkanı seçilmiş, muhalefetin yoğun baskısıyla seçimler 1991 yılına çekilmiş, ANAP iktidarı kaybetmişti.

Aradan yıllar geçti, o zamanki gibi böyle soruların özgürce sorulabildiği bir basın toplantısı düzenlense ve aynısını Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sorsak, ne derdi acaba?

Özal gibi “bir dakika düşünmem, Parti Genel Başkanlığını, siyaseti bırakır giderim” mi derdi yoksa “sen kimsin, böyle soru soruyorsun, haddini bil, gündemimizde muhalefet olmak diye bir şey yok” mu derdi?

Bu sorunun gerçek yanıtını almaya saatler kaldı ama akıllardaki soruları biraz daha genişletelim:

Gerçekten Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybederse ne yapar En azından partisinin genel başkanlığına devam eder mi? Yoksa “buraya kadar” deyip köşesine çekilir mi?

Kendisine yönelik eleştirileri nasıl yanıtlar? Milletvekili de olamayacağından en azından Meclis’te partisini nasıl yönetir? İktidarı kaybeden, muhalefete düşen bir AKP geçmişte örneklerini çok gördüğümüz şekilde parçalanır mı? Şu an için dışladığı eski yol arkadaşları genel başkanlık için rakip olurlar mı? Seçim mağlubiyetinin faturasını Erdoğan’a çıkarırlar mı ya da yeni bir parti kurup yeniden filizlenmeye çalışırlar mı?

Ya diğerleri? Örneğin Muharrem İnce, yüzde 40’ları aşan bir oy toplarsa, CHP Genel Başkanlığına bu defa getirilir mi yoksa Yalova’daki evinde çiçekleri sulamayı mı tercih eder?

Milletvekili olamayacağından Meral Akşener de genel başkanlık koltuğunu kaybeder mi? Aynı soru partisine bin bir güçlükle bugünlere taşıyan Temel Karamollaoğlu için de geçerli. Dahası, ilk sonuçlar geldiğinde kaybeden parti liderleri (Mesut Yılmaz, Tansu Çiller, Mehmet Ağar gibi) görevlerinden istifa ederler mi?

24 Haziran’dan sonra ikinci raunt Mart 2019 yerel seçimlerinde. O tarihe kadar köprülerin altından çok sular akacağı kesin. Siyasette zirveye çıkmak ne kadar zorsa, (hele bir de kaybetmeye başlayınca) iniş bir o kadar kolay olur, herkes terk eder gider, anlamasınız bile. Tarihe nasıl geçecekleri de onların bileceği iş.