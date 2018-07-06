Şimdi bir yabancı kalksa “yüzde 52 oyla seçtiğiniz Recep Tayyip Erdoğan sizin kaçıncı Cumhurbaşkanınız?” diye sorsa verilecek cevap yok.

İşin içinden ne Meclis Başkanlığı ne de Yüksek Seçimi Kurulu (YSK) çıkabiliyor. Kurul, “13. Cumhurbaşkanı” diye yazmış, ancak Meclis Başkanlığı, “hayır, bize göre 21. Cumhurbaşkanı” demiş. Bunun üzere Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı unvanın önündeki 13 rakamı çıkarılmış, doğrudan Cumhurbaşkanı yazılmış. Anlayacağız, Erdoğan kaçıncı Cumhurbaşkanı, resmen tanımlanmadı.

Anlaşmazlığın nedeni açık. İsme göre mi sayılacak, yoksa döneme göre mi? İsme göre gidilirse sorun yok, 13. Cumhurbaşkanı Erdoğan ama döneme göre gidersek işler karışıyor. Örneğin; Ulu Önder Mustafa Kemal ve İnönü’nün dört dönem, Celal Bayar’ın üç dönem Cumhurbaşkanlıkları var. Diğer Cumhurbaşkanlarımız birer dönem yapmışlar. Hal böyle olunca yani dönem üzerinden gidilince bu defa Erdoğan 21. Cumhurbaşkanı oluyor.

Bunu böyle sayarsak, Atatürk, 1, 2, 3 ve 4. Cumhurbaşkanı oluyor ki bu da başka bir karışıklık. Şimdi Türkiye’nin 4. Cumhurbaşkanı Atatürk mü yoksa Cemal Gürsel mi? Eğer böyle ise tüm tarih kitapları değişmeli, hatta bazı bilgi yarışmalarında sorulan bu tür sorular geçersiz kılınmalı ya da yanlış cevap verip elenenlerin hakkı geri verilmeli! Üstelik vefat edenlerin mezar taşlarındaki falanca Cumhurbaşkanı yazıları da değişmeli.

ABD’ye bakınca adamlar işin içinden söyle çıkmışlar, aynı isim bir daha seçilse örneğin Obama, 44, Bush 43, Clinton 42. Başkan olarak sayılıyor, 44 ve 45. Başkan Obama denilmiyor. Amerikalılar da dönem hesabından gitseler en az 60 Başkanları olacaktı.

Biz de bu hesaptan gitmemiz lazım. Önemli olan isimler ve yaptıkları işler. Ama 9 Temmuz’da resmen görevine başlayan Cumhurbaşkanının kaçıncı olduğunu bilememek, hesaplayamamak, hesaplasak da uzlaşamamak tuhaf bir durum.

Dahası kaç Cumhurbaşkanı olduğuna kimin karar vereceği de belli değil. YSK “benim de kafam karıştı, sayamadım” diyerek en iyisi bu 13. rakamını silelim kararıyla işin içinden çıkmaya çalışmış. Bir de böyle bir tartışma kimin aklına geldi de “YSK’ya soralım” dedi, o da merak konusu. Yani Meclis Başkanlığı, Cumhurbaşkanı sayısında ayrı bir liste mi tutuyor? ayrıca Erdoğan’a “siz 13. değil, esasında 21. Cumhurbaşkanısınız, evraklarını düzeltin gelin” mi denilecekti? Ne boş işler.

TİCARET SAVAŞLARI

Biz Erdoğan’ın kaçıncı Cumhurbaşkanı olduğunu tartışalım duralım, dünya ABD ile Çin arasında başlayan ve büyük küçük demeden tüm ülkeleri etkileyecek, uluslararası ticareti yüksek gümrük vergileriyle engellemeyi öngören ticaret savaşlarını konuşuyor.

ABD’nin gerekçesi yerli sanayisini ve üretim alanlarını başta Çin olmak üzere bazı ülkelerden gelen ucuz mallardan korumak. Diğer ülkeler de” madem böyle gel böyle” misali, güçleri yettikçe engelleme koyuyor. Bizim ABD ürünlerine koyduğumuz engellerde 300 milyon dolarlık bir rakam söz konusu. ABD ile Çin arasında ise 200 milyar dolar. Tüm dünyanın bu savaştan kaybının iki trilyon dolar olduğu ifade ediliyor.

Şimdi, nerede kaldı serbest ticaret, küreselleştirme, rekabetçi piyasalar gibi son 30 yılın anlı şanlı lafları? Olan “piyasalarınızı dünyaya açın diyerek dışa bağımlı hale getirilen bizim gibi ülkelere olacak.

Bir de iş daha da büyür, Çin, yüzde 60’nı elinde tuttuğu yüz milyarca dolar tutarındaki ABD bono ve tahvillerini “bir gecede satıyorum” derse ne olacak? Yılların efsane konularından biridir bu satış işleri. Efsane gerçek olursa işte o zaman seyredin gümbürtüyü.