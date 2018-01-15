TIR şoförlüğü yapan Hüseyin Demircan güvenlik sistemini aşıp Şırnak’ta Erdoğan’a sevgi ile sarılınca Cumhurbaşkanını korumak için “halksavar sistemi” AKP Tokat il kongresinde kullanılmaya başlandı.

Erdoğan için halksavar. İlk kez Erdoğan’ın konuşmasını yaptığı platformun önüne yerleştirilen “Halksavar” 360 derece çekim yapan kameralar ile çalışıyor ve yüz tanıma özelliği ile Erdoğan’ın etrafında bulunanları kayıt altına alıyor.

Erdoğan için halksavar. Salonda ayağa kalkıp kürsüye yaklaşan olunca halksavar devreye girip korumalara alarm verecek.

Şırnak’ta aşk ve heyecan ile sahneye çıkıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sarılan Demircan’ı korku ve kızgınlıkla itelemiş, özel foto muhabiri genci çekerek Erdoğan’ı bu sevgi gösterisinden kurtarmıştı.

İşte bir kez daha bu tür sevgi gösterisinin ve kucaklamanın olmaması için onlarca yakın korumanın yetersizliğinin güçlendirilmesi için “halksavar sistemi” acilen devreye alındı.

ERDOĞAN ÇOK KIZDI

O gencin sarılma anında Erdoğan’ın yüzündeki kızgınlık ve nefret dolu ifadeyi gazeteci olarak izlediğim merhumlar:

Süleyman Demirel, Necmettin Erbakan, Alpaslan Türkeş, Bülent Ecevit, Turgut Özal ile Mustafa Kamalak, Abdullah Gül, Mehmet Ağar, Mesut Yılmaz ve kadın siyasetçiler olarak Tansu Çiller ve Meral Akşener’de dahi görmedim.

Erdoğan’a tehdit sadece vatandaştan değil, FETÖ’cü olan yakın koruma polisleri ile Cumhurbaşkanlığı Yaverlerinden de yaşanmıştı ama halksavar bilinsin ki onlardan korumaz

Wikipedia yasak Porno serbest

Eski Bakan AK yeğeni EP ile ziyaretime gelerek çok önemli bir sorunları olduğunu vurgulayarak internetteki arama motorlarına EP’nin adının açık yazılmasını istedi.

Yazınca ortaya çıkan onlarca web sayfasının porno hatta hard porno olduğunu görünce şaşırdım.

Bir tanesini açmamı önerdiler ve ilk sırada geleni açtım ki gözlerime inanamadım. Adı açık yazılan ve karşımda oturan mühendis EP değil ama onun adı ile siyahi bir erkek siyahi bir kadının videosu oynuyordu.

Kapatıp sordum bu ne rezalet, nasıl oluyor böyle bir şey?

EP, “Orhan Bey, aylardır mücadele ediyorum, Bakanlıklara, Ankara Emniyet Müdürlüğüne Bakan amcamla giderek başvurdum ama hiçbir sonuç alamadım.

Bu web siteleri birçok kadın ve erkeğin adını porno fotoğraf ve videolara etiketliyorlar ki birini arama motorlarından aradığınızda karşınıza bu siteler çıksın, izlensin ve varlıkları öğrenilsin istiyorlar” dedi.

Her gün Müslümanlığı, İslamiyet’i ön planda tutan AKP nasıl olur da bu porno sitelerini yasaklayamaz?

Dünya ansiklopedisi Wikipedia yasaklanırken Porno siteleri internette neden yasaklanamaz?

Ben de dönemin kadın ve aileden sorumlu bakanını aradım ulaşamadım, basın müşavirliğine bu sorunu anlattım ve gerekli tedbirlerin alınmasını istedim ama sonuç alamadım.

YARGI DA ÇARESİZ

Avukatımıza danıştık, dava dilekçesini alarak Bakan ve yeğeni EP’ye eşlik ederek ben de adliyeye gittim ve dilekçemizi kaydettirerek sevk edilen mahkemeye gittik.

Hakim Bey beni televizyondan tanıdı ve içeri davet etti. Çıktısını da koyduğumuz dosyaya, “aman aman” diye bakamadı ama 3-4 saat sonra, “yasalarda yeri yok” diye EP’nin başvurusunu reddetti.

Tacizlerin, tecavüzlerin, sapıklıkların, ahlaksızlıkların nedenlerinden biri de bu porno siteleri olamaz mı?

Nerede Cumhurbaşkanı? Nerede Hükümet? Nerede muhalefet? Nerede bu devlet?

Yargı mı nerede? Söyleyeyim onlar AKP ile birlikte muhalefet yapan gazetecilerin peşinde.