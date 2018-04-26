Ankara’da siyasi kulislere bomba gibi bir iddia düştü.

Gerek Ak Parti gerek Cumhurbaşkanına yakın kaynaklardan iddiayı doğrulatamadım ama TBMM kulislerinde bu iddia yayılmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulisi Akar’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı gündemde olan Abdullah Gül’ü ziyaret ettikleri iddia edildi.

Saadet Partisi tarafından Cumhurbaşkanlığına aday gösterilmesine ramak kala Gül’ü ikna ederek vazgeçirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine yakın bu iki ismi elçi olarak gönderdiği vurgulanıyor.

ADAY OLMA ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Saadet Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül’ün bu teklifi kabul etmesi durumunda bazı Ak Parti milletvekillerinin de Saadet Partisi’ne geçeceği ayrıca Gül’ün ikinci turda kendisine rakip olabileceği endişesiyle Büyükelçi Kalın ile Genelkurmay Başkanı Akar’ı bizzat görevlendirdiği iddiası Başkent siyasi kulislerinde bomba etkisi yarattı.