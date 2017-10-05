Erdoğan Gökçek pazarlığı bitti Gökçek kaldı mı gitti mi? Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ile yaptığı görüşmeden sonra kararını verdi. Ancak karar heniz Erdoğan ve Gökçek tarafından açıklanmadı

Melih GÖKÇEK, 20 Ekim 1948 tarihinde Ankara Keçiören’de doğdu. Babası avukat, annesi ev hanımıydı. Üç çocuklu bir ailenin en büyük çocuğu olan Gökçek beş yaşına kadar Başkent Ankara’da ikamet etti. Babasının işi dolayısıyla Gaziantep’e taşınan Gökçek, ilk, orta ve lise eğitimini Gaziantep‘te tamamladı. 1967 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni kazanınca tekrar Ankara’ya yerleşti. Mülkiye’den sonra Gazi Üniversitesi Gazetecilik Meslek Yüksek Okulu’ nu bitirdi. Parlamento muhabirliği, gazete temsilciliği, Çalışma Bakanlığında Özel Kalem Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Askerliğini Kıbrıs Güzelyurt ‘ta yedek subay olarak tamamladıktan sonra ticaret hayatına atıldı. Fotoğrafçılık ve market işletmeciliği yaptı. Babasının Adalet Partisi Gaziantep İl Başkanı olması nedeniyle çocukluk yıllarından itibaren siyasetle iç içe büyüdü. 1984 yılında Keçiören Belediye Başkanı seçildi. Bir süre Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü de yapan Gökçek, 1991 yılında Ankara Milletvekili oldu. 1994 yılında ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday oldu ve seçildi.

Halkın güvenini kazanarak 4 dönem üst üste Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Gökçek, hizmet anlayışı ile Ankara’yı örnek bir başkent haline getirdi. Hayata geçirdiği yeni projeleri ile Ankaralıların takdirini kazanmanın yanı sıra almış olduğu ulusal ve uluslararası ödüllerle de bu başarısını taçlandırdı. SİYASİ HAYATI 25 Mart 1984 yerel seçimlerinde Anavatan Partisi’nden Ankara Keçiören Belediye Başkanlığını % 56,6 oy alarak kazandı. Görevini tamamladıktan sonra Gökçek bürokrasiye geri döndü.

1989-1991 yılları arasında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü yaptı. 20 Ekim 1991 Genel Seçimlerinde Refah Partisi Ankara Milletvekili olarak parlamentoya girdi.

2 yıl, 3 ay milletvekilliği yapan Gökçek, 1994 yılında milletvekilliği devam ederken Refah Partisinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday oldu ve seçimi kazandı.

1999, 2004 ve 2009 Yerel Seçimlerinde de aynı göreve yeniden seçilerek 4 dönem üst üste Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaparak bir rekora imza attı. Halen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine devam etmektedir.

1984 – 1989 ANKARA KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 1989 – 1991 SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1991 – 1994 REFAH PARTİSİ ANKARA MİLLETVEKİLİ 1994 – 1999 ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 1999 – 2004 ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2004 – 2009 ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2009 – 2017 ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih GÖKÇEK, Avrupa Ödülü Kazanan Kentler Birliği Genel Kurulu’nda (Mayıs 2011) oy birliği ile Birliğin Başkanlığına seçildi.

Küresel Tasarım Kentleri Teşkilatı Genel Kurulu ve Küresel Tasarım Kentleri Zirvesinde (Eylül 2011) Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih GÖKÇEK, Genel Kurul’a katılan 18 ülkeden 32 kent tarafından oybirliği ile Küresel Tasarım Kentleri Teşkilatı Başkanlığına seçildi.

AİLESİ

20 Ekim 1975 yılında Nevin Hanım ile evlendi. Nevin Hanım Düzce’nin Akçakoca ilçesinde doğdu. Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. Öğretmenlik görevini otuz sene devam ettirdi.

Şu anda emekli olan Nevin Hanım (SOS) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın Onursal Başkanlığını aktif olarak devam ettirmektedir. Melih – Nevin Gökçek çiftinin 1976 yılında Ahmet ve 1982 Osman isimlerinde 2 çocukları olmuştur. Ayrıca Melih ve Ahmet isimlerinde iki torunları vardır.

Gökçek’in en sevdiği ilgi alanları fotoğraf çekmek ve futbol oynamaktır. Çektiği fotoğraflarla ilerde bir sergi açmayı düşünmektedir. En sevdiği yemek çiğ köfte, en sevdiği renkler ise mavi yeşil ve beyazdır.

Gökçek’ in hayatında 20 Ekim tarihinin ayrı bir önemi vardır. 20 Ekim Tarihi Melih Gökçek ve eşi Nevin Hanımın doğum günü ve hayatlarını birleştirdikleri gündür. Ayrıca 1991 yılında milletvekili seçildiği gündür.