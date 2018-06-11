Cuma günü vefat eden Demirören Holding ve Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören, son yolculuğuna uğurlandı. Şişhane’deki Holding binası önünde yapılan ilk törenin ardından Demirören’in cenazesi Fatih Cami’ne getirildi. Burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Demirören, Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki aile kabristanında toprağa verildi.

Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören için ilk tören Şişhane’deki holding binası önünde yapıldı. Törene Erdoğan Demirören’in oğulları Yıldırım Demirören, Tayfun Demirören, kızı Meltem Demirören Oktay başta olmak üzere aile mensupları ile Demirören Holding çalışanları katıldı. Törende Erdoğan Demirören için dualar edildi ve helallik alındı.

Erdoğan Demirören’in cenazesi saat 10.20 sıralarında Şişhane’deki Demirören Holding binası önüne getirildi. Erdoğan Demirören’in tabutunun üzerine kâbe kapısının örtüsü serildi. Törende Yıldırım Demirören, Tayfun Demirören, Meltem Demirören Oktay başta olmak üzere ailesi, yakınları ve holding çalışanları hazır bulundu.

Törende konuşan Milangaz Genel Müdürü ve Demirören Holding İcra Kurulu üyesi Koray Yanç, “Çok sevgili Erdoğan Demirören’imizi, büyüğümüzü ebediyete uğurluyoruz. Allah mekanını cennet eylesin ve nur içinde yatsın” dedi. Daha sonra konuşma yapan imam Halil İbrahim Kurşun, Erdoğan Demirören ile 10 sene önce ablasının cenazesinde tanıştıklarını söyleyerek, “Kendisi gerek hocalara, gerek ilim adamlarına karşı son derece saygılı ve muhabbetli bir insandı” diyerek hayırlı hizmetlerde bulunduğunu söyledi. Törene katılanlardan helallik alındıktan sonra dualar okundu. Gözyaşları eşliğinde omuzlara alınan Erdoğan Demirören’in tabutu yeniden cenaze arabasına konularak Fatih Camii’ne götürüldü.

ERDOĞAN DEMİRÖREN’İN CENAZESİ FATİH CAMİİ’NE GETİRİLDİ

Demirören Holding ve Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören, son yolculuğuna uğurlanıyor. Demirören için ilk tören saat 10.20’de İstanbul Şişhane’deki Holding binası önünde yapıldı. Törenin ardından Erdoğan Demirören’in cenazesi Fatih Camii’ne götürüldü. Tabutun cenaze aracından indirilmesi sırasında Yıldırım Demirören de omuz verdi. Aile cami avlusunda taziyeleri kabul ediyor.

ERDOĞAN DEMİRÖREN TOPRAĞA VERİLDİ

Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören’in cenazesi, Fatih Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedildi.

Erdoğan Demirören’in tabutu oğulları Yıldırım Demirören ve Tayfun Demirören ile yakınlarının omuzlarında aile kabristanına getirildi. Erdoğan Demirören’in cenazesi dualar eşliğinde toprağa verildi. Definin ardından Yıldırım Demirören ve Tayfun Demirören taziyeleri kabul etti. İş, sanat, spor ve siyaset dünyasından çok sayıda kişi de mezarlığa gelerek Demirören ailesine taziyelerini bildirdi. Taziyelerin ardından Yıldırım Demirören yeniden babasının mezarı başına giderek dua okudu.

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM : SÖYLEYECEK TEK ŞEY; İYİ BİR İNSANDI

Demirören Holding ve Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören, son yolculuğuna uğurlanıyor. Cenaze namazı için Fatih Camii’ne gelen Başbakan Binali Yıldırım, “Türkiye büyük bir sanayiciyi, saygın bir işadamını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor” dedi.

Başbakan Yıldırım, “Bir ömrü memleket için, memleketin sanayisi için, çalışanın alın teri için ülkemizin kalkınması için tüketmiş olan Erdoğan Demirören’e Allah’tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ülkemiz için çok şey yaptı. Bir çok sanayi tesisiyle ülkenin kalkınmasına katkı sağladı. Binlerce insanın evine ekmek götürmesini sağladı. Söyleyecek tek şey iyi bir insandı. Biz kendisini iyi biliriz. Mekanı cennet olsun. Mübarek günlerde hakkın rahmetine kavuştu. Ölüm bir gerçek, hepimiz bir gün bu günü yaşayacağız. Allah o gün de yardımcımız olsun, imandan, kitaptan ayırmasın diyorum” diye konuştu.

Yıldırım, “Cumhurbaşkanımız hemen aileyi aradı görüştü, bugün kendisi katılamıyor. Ben hem kendim hem de cumhurbaşkanımız adına bu cenazeye katılıyorum” ifadesini kullandı.

“TÜRKİYE’YE BÜYÜK KATKISI OLDU”

Cenazeye katılanlardan Eski Başbakan Tansu Çiller, “Bizim 30 yılı aşkın dostumuzdur. Bugün acımız büyük” diye konuştu.

“Çok kıymetli bir değerimizi kaybettik” diyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise “Allah rahmet eylesin. Mübarek günde defnediliyor. Bu ülkeye büyük hizmetleri var. İş adamı olarak elbette Türkiye’ye büyük katkısı oldu ama aynı zamanda hayırsever bir iş adamı. Benim de ağabeyimdi. Bana kardeşim derdi. Şahsi dostluğumuz vardı yaş farkı olmasına rağmen. Mekanı cennet olsun. Rabbim inşallah tüm sevdikleriyle onu cennetinde kavuştursun” şeklinde konuştu.

“AMATÖR KULÜPLERİNİN HEPSİNİN BABASIYDI”

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da Demirören ailesine başsağlığı dileyerek “Erdoğan Demirören özellikle Türk sporunda çok önemli bir isimdi. Kendisinin pek çok kulübe, sporcuya, gence destekleri olmuştur. Bunu ben bizzat çocukluğumdan biliyorum. Şunu söylerlerdi; ‘Erdoğan bey bize yardım etti. Kulübümüze destek oldu’. Amatör kulüplerinin hepsinin babasıydı. Çok büyük destekleri vardı. Diğer branşlarda da şahidiz. Ben de o yıllarda genç bir sporcuyken bunları duydum şahit oldum. Spora verdiği bu desteklerden dolayı hep ismini duyardık. Allah rahmet eylesin” diye konuştu.

“KADİR GECESİNDE UĞURLUYORUZ”

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise, “Böyle bir mübarek günde Kadir gecesinde rahmeti rahmana uğurluyoruz. Bu da kendisi için daha hayırlıdır diye düşünüyorum. Üzüntümüz büyük. Büyük bir insanı değerli bir sanayiciyi, binlerce insana iş veren büyük bir ağabeyi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun” dedi.

“HARİKA BİR İNSANDI”

Sanatçı Orhan Gencebay da, “Hepimizin başı sağolsun. ‘Erdoğan ağabey’ öyle derdim. 50 yıllık dostumuzdu. Harika bir insandı. Bu dünyadaki görevini fevkalade en iyi şekilde yaparak rabbimin huzuruna kavuştu. Allah gani gani rahmet eylesin” dedi.

İTO Başkanı Şekib Agdaviç ise iş dünyasına başsağlığı dileyerek “Türk iş dünyası büyük bir çınarını kaybetti. Erdoğan Demirören örnek bir iş adamıydı. Beraber görev yaptık. Sadece iş dünyasına yaptığı yaptırımla değil tüm farklı segmentlerde de katkılar sağlayan yeri çok zor doldurulacak bir insandı” diye konuştu.

“HAYIRSEVER BİR İNSANDI”

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, Erdoğan Demirören ile Beşiktaş Teknik Direktörü olduğu dönemde çok sık görüştüğünü belirterek “Kendisi hem tecrübelerini hem de futbola bakış açısını paylaşırdı. Çok naif bir insandı. Hayırsever bir insandı. Onu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Türk sanayi camiası, spor camiası önemli bir ismini kaybetti. Bu mübarek günün yüzü suyu hürmetine ben herkesin Kadir gecesini kutlarken o da çok mübarek bir isim olmasının da gereği böyle bir günde defnedilecek. Allah varsa günahlarını affetsin. Mekanını cennet eylesin” şeklinde konuştu.