Erdoğan Demirören hayatını kaybetti!!!

Erdoğan Demirören hayatını kaybetti. Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören (79) vefat etti. Demirören son bir yıldır rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu.

28 Ağustos 1938 tarihinde doğan Erdoğan Demirören babası Şükrü Demirören’in vefatı sonrası 1957 yılında aile işlerini devraldı.

İș dünyasının acı kaybı!

Demirören Holding kurucusu ve Yönetim Kurulu Bașkanı Erdoğan Demirören 79 yașında İstanbul’da hayatını kaybetti.

Demirören, 31 Mayıs 2018’den bu yana yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Hastaneden yapılan açıklamada

“Sayın Erdoğan Demirören saat 11.53 itibariyle aramızdan ayrılmıștır. Bir süredir solunum yetersizliği nedeniyle tedavi altında olan Demirören, bugün itibariyle yașamını yitirmiștir”

denildi.

Milangaz, Likidgaz, Mutfakgaz gibi markalarla enerji sektöründe uzun yıllardır bulunan iş adamı Tülin Demirören ile evli ve üç çocuk babası.

Demirören en son Doğan Medya’yı Demirören Holding bünyesine katmasıyla adından söz ettirmişti. Doğan Medya’nın Demirören Medya ismini aldı. Şirket bünyesinde Hürriyet Gazetesi, Kanal D, Doğan Haber Ajansı ve CNN Türk gibi medya kuruluşları bulunuyor.

ERDOĞAN DEMİRÖREN KİMDİR?

28 Ağustos 1938 tarihinde dünyaya gelen Erdoğan Demirören aslen İnegöllü.

Türk sanayici ve iş adamı olan Erdoğan Demirören Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Demirören Holding, çok sayıda şirketin sahibiydi. Milangaz, Likidgaz, Mutfakgaz gibi markalarla bu sektörde Türkiye’nin en büyük grupları arasında bulunuyor.

DEMİRÖREN’E AİT ŞİRKETLER

Erdoğan Demirören’in Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Demirören Holding bünyesinde şu şirketler bulunuyor:

LPG Gurubu: Milangaz LPG Dağıtım Tic. ve San AŞ., Milangaz AŞ., Likidgaz A.Ş., Mutfakgaz A.Ş., Güneşgaz A.Ş: LPG depolama ve dağıtım şirketlerini bünyesinde bulunduran bu grup, Türkiye sathında 24 dolum tesisi , 40 bin ton stoklama kapasitesi , 2950 adet ana bayisi ile 450 bin tona ulaşan satış potansiyeline sahip. Bunun yanında 195 adet tır , tank ve treylerinden oluşan nakliye filosu ile hizmeti sürmekte.

Demirören Tüp İmalat A.Ş: LPG Tevzi Şirketlerinin, çeşitli ebattaki tüp ihtiyaçlarını, gerekse bu tüplerin vana ve subap ihtiyaçlarına cevap vermek gayesi ile İzmir/Bornova`da faaliyetlerinin sürdürüyor.

Parsat A.Ş.: İstanbul/Avcılar’da bulunan ve otomotiv yan sanayinin önde gelen kuruluşlarından olan Parsat Piston San. ve Tic. A.Ş. Alman Kolbenschmidt Lisansı ve işbirliği ile 1970 yılından bu yana çeşitli ebatta üretilen pistonlarla gerek iç piyasaya gerekse ihracaata pazarlanmaktadır .

Ata Eğitim A.Ş.: İstanbul Balmumcu`da bulunan kendi binasında hizmet vermekte olan Özel Ata Lisesi, anaokulu, ilköğretim ve lise bölümlerinde faaliyet göstermektedir .

Demirören Holding Firmaları Listesi