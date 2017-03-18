Erdal Sutay başkanlığı bıraktı

TFFSKD (Türkiye Futbol Federasyonu Saha Komiserleri Derneği) Ankara Şubesi Başkanı Erdal Sutay, görevini bıraktı.

Sutay, Zorunlu sebeplerden dolayı bundan sonraki yaşamıma Ankara dışında devam edeceğimden dolayı Ankara’dan ayrılmak durumunda kaldım.

Ankara Saha Komiserleri Dernek Başkanlığını yürüttüğüm 2 yıl süresince yakın ilgisini esirgemeyen Saha Komiserleri Dernek Üyelerine ,Taban Birliklerimizin Başkan, yönetici ve üyelerine , Hakem kardeşlerime çok teşekkür ederim.

Tüm spor Camiamızın taban birliklerine başarılar diler, her şeyin gönlünüzce olması temennilerimle hoşça kalın diyorum.

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