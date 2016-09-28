“Erdal Öz Edebiyat Ödülü” Orhan Koçak’a verildi

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Ödüle layık görülen Yazar Orhan Koçak, düzenlenen gecede yaptığı konuşmada,

“Bu ödül benim için çok büyük bir sürpriz oldu. Çok sevindim. Kabul eder misiniz diye sorduklarında, ‘Ne demek!’ dedim böyle bir ödülü kabul etmemek düşünülemez bile. Bunun birçok nedeni var. Bir tanesi Erdal Abi ile ilgili. O benim eski ahbabım. 1960’ların sonları ve 70’lerin başlarında Erdal Abi ile ahbap olduk. O tarihten sonra ben İstanbul’a gelinceye kadar yoğun bir dostluğumuz vardı. Erdal Abi’nin sert görüşleri vardı. Edebî olarak da siyasi olarak da sert görüşleri vardı. Bunları olabildiğince sert ifade etmekten de geri durmazdı. Mesela ben oradan rahmetli İlhan Berk’in bir kitabını alıyorum ‘Sen buna şiir diye bakıyor musun?’ derdi. O sıralarda yeni yazmaya başlamış Enis Batur’un şiirini okurduk,’Saçmalama’ derdi. Ama çok severdi. Ayrıca hikâyeci olarak da çok severdi. Şimdi Erdal Abi’nin denemeleri ve eleştirileri de kitap halinde çıktığı için çok sevindim, anıları da yayımlandı çok iyi oldu.”