Erdal İnönü mezarı başında anıldı

ESKİ Başbakan Yardımcısı ve SHP Onursal Genel Başkanı Prof. Dr. Erdal İnönü, ölümün 9. yılında Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı.

Anma törenine İnönü’nün eşi Sevinç İnönü, yeğeni ve Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ile yakınları katıldı. İnönü için ilk olarak mezarı başında dua okundu.

“ONU ÖRNEK ALALIM, O YOLDA YÜRÜYELİM”

İnönü’nün eşi Sevinç İnönü, “Hakikaten özlemle anıyoruz. Barışçıl bir insandı, sevecen bir insandı, herkesle iyi ilişkiler içinde olmaya çalışırdı. Kimse hakkında kötü bir laf etmemiştir. Onu örnek alalım, o yolda yürüyelim. Her zaman hiç umudunu kaybetmezdi. En kötü şartlarda bile umudumuzu kaybetmeyelim” diye konuştu.

“ÇOK ÖZLÜYORUZ”

CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat törende kısa bir konuşma yaparak, İnönü ile çalışma fırsatı bulduğunu ve bunun çok önemli olduğunu ifade ederek, “Biz bile anlamadık, partisi bile anlamadı. Türkiye’nin de çok anladığını zannetmiyorum. Aramızda çok mesafe vardı. Bunu gün geçtikçe daha çok anlıyoruz” dedi.

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ise “Kendisini çok özlüyoruz, aile olarak da özlüyoruz, siyaset ve bilim adamı olarak da çok çok özlüyoruz. Umarım Erdal İnönü gibi insanlar yetişir de ileride bu günleri unutmuş oluruz” ifadesini kullandı.

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