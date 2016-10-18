TÜRKİYE’nin önemli kayak ve kış sporları merkezlerinden Erciyes’e mevsimin 4’üncü karı yağdı. Erciyes’in 2 bin 900 metreden yüksek kesimlerindeki kar kalınlığı 6 santimetreyi buldu.

Erciyes Kayak Merkezi yetkilileri, gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığının da hayli düştüğünü bildirdi. Yetkililer, Sütdonduran, Çobanini ve Şeytanderesi bölgeleri ile Erciyes Dağı’nın 3 bin 916 metrelik zirvesinde kar yağışının sürdüğünü, bu bölgelerin karla kaplandığını ifade etti.

Bölgedeki kar kalınlığı 6 santimetre olarak ölçülürken, yağışın sürdüğü kaydedildi. Küresel iklim değişikliklerine bağlı olarak, kar yağışlarının erken başladığını belirten yetkililer, kış mevsiminde de kar yağışlarının yoğun olarak görülmesini tahmin ettiklerini bildirdi.

Akdağ’a kar yağdı

Öte yandan, Samsun’un Ladik İlçesi’nde bulunan 1800 metre rakımlı Akdağ’a mevsimin ilk karı yağdı.Samsun’un Ladik İlçesi’ndeki 1800 metre rakımlı Akdağ’ın zirvesi gece yağan ilk karla beyaz örtüyle kaplandı. 2010 yılında hizmete giren ve 1675 metrelik kayak pisti ve 1300 metrelik de telesiyej bulunan Akdağ’a yağan kar, ilçe halkını da sevindirdi. Çevre il ve ilçelerde yılda yaklaşık 40 bin kişinin gelip kayap yaptığı Akdağ’a düşen mevsimin ilk karı nedeniyle de hava sıcaklığı bugün 6 dereceye kadar indi.

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