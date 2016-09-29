Erçek Gölü’nde korkulacak bir durum yok

Erçek Gölü’nde korkulacak bir durum yok

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Erçek Gölü'nde korkulacak bir durum yok
VAN-OZALP YOLU UZERINED BULUNAN ERCIK GOLU'NDE KUS OLUMLERI OLDUGU YONUNDE BILGI ALAN DOGA KORUMA VE MILLI PARKLAR SUBE MUDURU YUNUS BAKICI ILE YYU YABAN HAYVANLARI KORUMA MERKEZI MUDURU DOC. DR. LOKMAN ASLAN BOLGEDE INCELEME YAPTI. YETKILILER KORKULACAK BIR DURUMUN SOZ KONUSU OLMADIGINI SOYLEDI.(FOTO:OSMAN BEKLEYEN / VAN, DHA)
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Türkiye’nin önemli sulak alanlarından ’daki ’nde kuş ölümleri olduğu yönünde bilgi alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Yunus Bakıcı ile YYÜ Yaban Hayvanları Koruma Merkezi Müdürü Doç.Dr. Lokman Aslan bölgede inceleme yaptı.

VAN-OZALP YOLU UZERINED BULUNAN ERCIK GOLU'NDE KUS OLUMLERI OLDUGU YONUNDE BILGI ALAN DOGA KORUMA VE MILLI PARKLAR SUBE MUDURU YUNUS BAKICI(SOLDAN IKINCI) ILE YYU YABAN HAYVANLARI KORUMA MERKEZI MUDURU DOC. DR. LOKMAN ASLAN(SAGDA)BOLGEDE INCELEME YAPTI. YETKILILER KORKULACAK BIR DURUMUN SOZ KONUSU OLMADIGINI SOYLEDI.(FOTO:OSMAN BEKLEYEN / VAN, DHA)
VAN-OZALP YOLU UZERINED BULUNAN ERCIK GOLU’NDE KUS OLUMLERI OLDUGU YONUNDE BILGI ALAN DOGA KORUMA VE MILLI PARKLAR SUBE MUDURU YUNUS BAKICI(SOLDAN IKINCI) ILE YYU YABAN HAYVANLARI KORUMA MERKEZI MUDURU DOC. DR. LOKMAN ASLAN(SAGDA)BOLGEDE INCELEME YAPTI. YETKILILER KORKULACAK BIR DURUMUN SOZ KONUSU OLMADIGINI SOYLEDI.(FOTO:OSMAN BEKLEYEN / VAN, DHA)

Van-Özalp karayolu üzerinde bulunan ve başta flamingolar olmak üzere göçmen kuşların belli sürelerde konakladığı, Erçek Gölü’nde son günlerde bazı kuşların öldüğü yönünde bilgi alan yetkililer bölgede inceleme yaptı. Kuş ölümlerinin olduğu söylenen bölgeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Yunus Bakıcı ile YYÜ Yaban Hayvanları Koruma Merkezi Müdürü Doç.Dr. Lokman Aslan, ilk olarak görevlilerden bilgi aldı. Daha önce yapılan incelemelerde herhangi bir salgın hastalığın olmadığını belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Yunus Bakıcı, “Korkulacak bir durumun söz konusu değil. 1 ay içersinde tek tük ölümler oldu. Bizim burada bulunan elemanlarımız var. Düzenli olarak gelip kontrollerini yapıyorlar. Toplu bir ölüm yok” dedi.

“GEREKLİ TEDBİRLER ALINIYOR”

YYÜ Yaban Hayvanları Koruma Merkezi Müdürü Doç.Dr. Lokman Aslan da toplu bir kuş ölümünün söz konusu olmadığını belirterek, şöyle dedi:

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“Normal şartlarda bu kadar toplu kuşların yaşadığı bir ortamda tek tük kuş ölümlerinin olması normaldir. Burada yaptığımız incelemelerde su numunelerinde bir virüse raslamadık. Ayrıca ölen hayvanlarda da numune alıp inceleme yaptık. Anormal bir duruma rastlamadık. Bunu rapor halinde gerekli yerlere ilettik. Rutin kontrollerimiz sürüyor. Herşey kontrolümüz altında.”

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