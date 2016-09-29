Erçek Gölü’nde korkulacak bir durum yok

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Türkiye’nin önemli sulak alanlarından Van’daki Erçek Gölü’nde kuş ölümleri olduğu yönünde bilgi alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Yunus Bakıcı ile YYÜ Yaban Hayvanları Koruma Merkezi Müdürü Doç.Dr. Lokman Aslan bölgede inceleme yaptı.

Van-Özalp karayolu üzerinde bulunan ve başta flamingolar olmak üzere göçmen kuşların belli sürelerde konakladığı, Erçek Gölü’nde son günlerde bazı kuşların öldüğü yönünde bilgi alan yetkililer bölgede inceleme yaptı. Kuş ölümlerinin olduğu söylenen bölgeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Yunus Bakıcı ile YYÜ Yaban Hayvanları Koruma Merkezi Müdürü Doç.Dr. Lokman Aslan, ilk olarak görevlilerden bilgi aldı. Daha önce yapılan incelemelerde herhangi bir salgın hastalığın olmadığını belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Yunus Bakıcı, “Korkulacak bir durumun söz konusu değil. 1 ay içersinde tek tük ölümler oldu. Bizim burada bulunan elemanlarımız var. Düzenli olarak gelip kontrollerini yapıyorlar. Toplu bir ölüm yok” dedi.

“GEREKLİ TEDBİRLER ALINIYOR”

YYÜ Yaban Hayvanları Koruma Merkezi Müdürü Doç.Dr. Lokman Aslan da toplu bir kuş ölümünün söz konusu olmadığını belirterek, şöyle dedi:

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