Ercan Gün’e çok büyük haksızlık

Hrant Dink cinayetinin araştırmasını yapan gazeteci Ercan Gün büyük bir gazetecilik yaparak

Katil zanlısı Ogün Samast’ın gözaltındaki fotoğrafını ele geçirdi. Fotoğraflar da o gün çalıştığı gazetede yayınlandı.

Gazeteci Ercan Gün, Ogün Samast’ın elinde Türk bayrağı bulunduğu halde Atatürk’ün bir sözü önünde çekilmiş fotoğrafının Samsun İl Jandarma Komutanlığı’nda çekildiği bilgisine haberinde yer verdi.

Aslında bu fotoğraf Poliste çekilmiş.

Yani Ercan Gün’ün tutuklanma nedeni fotoğrafın polis yerine jandarmada çekildiği yazmasıdır.

Gazeteciğin 5 N- 1 K kuralı vardır.

K- Kim

5N ise: Ne, Nerede Nasıl, Ne zaman, Neden

Yani toplamda tam 6 unsuru var bir haberin eksiksiz olması için.

Ercan Gün Hrant Dink cinayetini işleyen Samast’ın fotoğrafını büyük bir gazetecilik yaparak ele geçirmiş.

Haberini yaparken sadece “Nerede” bölümünde bir hata yapmış. Jandarma yazmış polis olması gerekirken.

Peki, Jandarma o tarihte bu yanlışlığı tekzip etmiş mi? Bilmem ama bildiğim şudur Ercan’ın o fotoğrafının yayınlanmasından sonra bu fotoğrafın poliste çekildiği hem Ercan’ın gazetesinde hem de tüm medyada yer aldı.

Bu hata bir gazetecinin tutuklanmasının gerekçesi olabilir mi?

Olmaz, olmamalı.

Ama Ercan Gül bugün tutuklu.

Ercan ile ilgili bazı iddialar da var. O tarihte, şunla konuşmuş, bunla konuşmuş, jandarma ile santral konuşmuş ama jandarmaya gitmemiş falan filan ki bence hiç biri önemli değil.

Haberinin sadece bir unsuru hatalı diye gazeteciler tutuklanacaksa yandı gülüm keten helva.

Ülkücü oldukları tescilli FETÖ düşmanı yazarları da gözaltına alıyorsanız Cumhurbaşkanından başbakandan tepki görürsünüz “At izi İt izine karşıtı” diye.

Değerli savcılar, değerli yargıçlar gelin 3-5 gün bir gazetenin, televizyonun, haber ajansının merkezinde gözlem yapın.

Gazeteciliğin nasıl zamana karşı yarış olduğunu haberlerin gerçek tüm unsurları taşıması için ne kadar titiz çalışmalar yapıldığını görün.

Basına kapalı, gazetecilere kapalı bir devlet yönetiminden doğru ve gerçek bilgilerin alınmasında yaşanan zorlukları bizzat yaşayın.

İşte o zaman sizler de Ercan Gül gibi gazetecileri değil tutuklamak tebrik edersiniz.

Bu arada birkaç gün önce bir televizyon kanalı Ogün Samast ile ilgili görüntüleri uzun uzun yayınladı.

Peki, şimdi ne olacak?

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...