İsrail, yıllardır, doğrudan veya dolaylı olarak destek verdiği “bağımsız Kürt devleti” fikrini tekrar ilan etti.

Irkçı sözleriyle bilinen, hükümetin sivri isimlerinden ve lakâbı ‘Bayan Hitler’ olan Adalet Bakanı Ayelet Şaked, bağımsız Kürt devleti kurulmasını desteklediklerini söyledi. Kürtlerin bağımsızlıklarına büyük önem verdiğini ve bu yeni devletin ise Türkiye ve İran arasında yer alması gerektiğini söyledi.

Yani tıpkı internette elden ele dolaşan kurulması planlanan Kürdistan haritası gibi. İran ve Türkiye’den alınan topraklarla çizilmiş bir harita.

Aynı, 1992 yılında Necmettin Erbakan’ın yaptığı ve şu an sosyal medyada dolaşan bir videodaki konuşmada olduğu gibi. O videoyu mutlaka izleyin derim. Ta o yıllarda bugünü anlatmış rahmetli Erbakan.

İsrail’i suçluyor Erbakan. Rahmetli anneannem kendisini dinlemeyen deşme sitem eder, ” niye dinlemiyorsun ben gelmeden geleceği görüyorum” derdi. Hepte haklı çıkardı rahmetli ve sözümü tekrarlardı.

O yıllarda “hocanın şu siyonist kaygısı çok fazla” diyenler şimdi oturup “demek ki bir bildiği varmış” diye düşünsünler. Ne geleceğini az çok biliyoruz artık.

Diğer taraftan İspanya’da Katalanlar polis zoruna rağmen ayrılma kararı aldı.

İspanya bu kararı tanımıyor. Dahası ABD her iki referandumu tanımıyor. Barzani hayal kırıklığı içerisinde Amerika’ya sitem etti. Bizi ilk siz tanımalıydınız, biz her zaman size destek olduk ” dedi. Ricacı bir tonla da, biraz düşünün hemen açıklama yapmayın, biz sizden olumlu cevap bekliyoruz demeye getirdi.

Şimdilik iki halk türkülerini sosyal medyada platform destekliyorlar.

Satranç masa başında oynanır ama başlangıç yeri aslında sahadadır yani gerçek savaşlardan yola çıkılarak geliştirilmiştir. Demem o ki saha da önemli, masa başı da.