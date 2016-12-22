EPDK’dan akaryakıt istasyonları arasında mesafe kısıtlaması kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kararına göre, şehirlerarası yolların üzerindeki akaryakıt ve LPG istasyonları arasında on kilometrelik, şehir içi yolların üzerindeki akaryakıt ve LPG istasyonları arasında bir kilometrelik mesafe aranacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun, Akaryakıt ve LPG istasyonları arasındaki asgari mesafe kısıtlaması uygulamalarına ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Akaryakıt ve LPG istasyonları arasındaki asgari mesafe kısıtlaması uygulamalarında, istasyonun üzerinde bulunduğu yol ismi veya yol kodu değil, yön esası dikkate alınacak.

Karara göre, şehirlerarası yolların üzerindeki akaryakıt ve LPG istasyonları arasında on kilometrelik mesafe aranacak. Şehir içi yolların üzerindeki akaryakıt ve LPG istasyonları arasında ise bir kilometrelik mesafe aranacak. Şehir içi yollar ile şehirlerarası yolların kesiştiği kesimlerde yer alan istasyonlar arasında en az bir kilometrelik mesafe bulunacak. Şehir içi ve şehirlerarası yollar birbirlerinden ayrı değerlendirilecek.

İstasyonlar arasındaki asgari mesafe ölçümlerinde iki yapı arasındaki mesafe dikkate alınacak ve akaryakıt istasyonları kendi aralarında, LPG istasyonları kendi aralarında değerlendirmeye tabi tutulacak.

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