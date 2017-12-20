Ensar – Muhacir kardeşliğine devam

Keçiören Belediyesi’nin 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü nedeniyle düzenlediği Küresel Göç Filmleri Festivalinde savaşların ve acıların yaşanmaması ve tüm dünyanın mültecilere karşı duyarlı olması vurgusu ön plana çıktı.

Göçmen Hizmetleri Merkezi’nde Uluslararası Göç Örgütü (IOM) – BM Göç Kuruluşu iş birliğiyle düzenlenen programa Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ın yanı sıra BM Uluslararası Göç Örgütü Türkiye Misyon Şefi Lade Gvilava, Avrupa Komisyonu İnsani Yardım Temsilcisi (ECHO) Reza Kasrai, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, göçmenler ve vatandaşlar katıldı. Göçmen Hizmetleri Merkezi’nin bir yıldır çalışmalarına devam ettiğini vurgulayan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, ” Keçiören’de gerek savaş koşulları gerekse başka nedenlerle farklı ülkelerden gelen yaklaşık 6 bin göçmen bulunuyor. Bu nedenle bu merkez önemli bir eksiği giderdi. Merkezimiz sayesinde göçmenlerin sosyal hayata uyumlarını ve kamu hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırdık. Eğitim, iş – meslek, sağlık, hukuk, sosyal yardımlar olmak üzere 5 farklı uzmanlık alanında 3 bin 723 göçmen ve mülteciye hizmet verdik. Keçiören Çocuk Danışma Merkezimizdeki ritim, ahşap ve resim atölyeleri ile 95 göçmen çocuğa 6 ay eğitim verirken, 7 -17 yaş arası 160 çocuğumuz da örgün eğitim için Türkçe dil kurslarımızdan faydalandı. Kadın, bebek ve aile sağlığı konusunda ise 105 göçmen ve mülteci kadına 3’er günlük eğitimler verirken, gıda, yiyecek, yakacak, nakdi yardımlarımızı da ulaştırdık.” dedi.

TÜRKİYE FİLİSTİNLİ EL-CUNİDİ’NİN SESİ OLACAK

Türkiye’nin mazlum milletlere karşı koruyucu tavrıyla sivil halk için daima umut olduğuna vurgu yapan Başkan Ak, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi “tüm dünyada zulüm sona erene kadar mücadelemiz sürecek.” İslam coğrafyasına uygulanan adaletsiz politikalara, oldu bittilere de sessiz kalmayacağımızı ve mukaddes şehir “Kudüs’ün kırmızı çizgimiz” olduğunun da buradan altını bir kez daha çiziyoruz. Uluslararası toplumun vicdanının da harekete geçmesini, haksız ve yayılmacı politikalara karşı dirayetli, dik bir duruş sergilemesini gönülden arzuluyoruz. Çünkü insanlık tarihi göstermiştir ki zalimler değil mazlumlar payidardır. Bizler mazlumların yanında olmaya dün olduğu gibi bugün de devam edeceğiz, büyük ve güçlü Türkiye tarihten bu yana gelen bu misyonunu sürdürecek. Kıyıya vuran Aylan bebeklerin, İsrail askerinin zalimce gözaltına aldığı 14 yaşındaki Fevzi El-Cunidi’nin, Suriyeli Bana’nın sesi olmaya devam edecek.” diye konuştu.

DÜNYADA EN FAZLA GÖÇMEN OLAN 2. ÜLKE TÜRKİYE

Avrupa Komisyonu İnsani Yardım Temsilcisi (ECHO) Reza Kasrai, İran’dan önce İngiltere’ye sonra da Kanada’ya göç eden bir göçmen olduğunu ifade ettiği konuşmasında şunları söyledi; “Göçmenlerden birçoğu büyük umutlarla Türkiye’ye geliyor. Türkiye, dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan 2. ülke… 3,4 milyon Suriyeli’nin sorumluluğunu üstlendi. Bizler de AB olarak bu sorumluluğu Türklerle paylaşıyoruz.”

Kasrai Suriyeli mülteciler için AB’nin Türkiye’ye 700 milyon Euro ek finansman sağlayacağını da sözlerine ekledi.

TÜRKİYE’DE 4 GÖÇMEN HİZMETLERİ MERKEZİ VAR

BM Uluslararası Göç Örgütü Türkiye Misyon Şefi Lade Gvilava BM tarafından ilan edilen 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Gününde 244 milyon göçmenle dayanışma içinde olduklarını hatırlattığı konuşmasında,”Uluslararası Göç Örgütü olarak göçmenlerin daha iyi bir hayat yaşamaları için Gaziantep, Şanlıurfa, İstanbul, Keçiören’de Göçmen Hizmetleri Merkezleri açtık. Bu merkezler sadece Suriyeli’lere değil, Irak, Afganistan, Pakistan’dan gelenlere de yardımcı oluyor, bu merkezler vasıtasıyla bir toplum ruhu yaratılıyor.” dedi.

Geçici koruma altındakilere yönelik yerel yönetimlerin hizmetlerine devam ettiğine vurgu yapan Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut ise, “Keçiören Göçmen Hizmetleri Merkezimiz Ankara’da bir ilk… Burada geçici koruma altındaki misafirlerimize eğitim, sağlık, istihdam başta olmak üzere tüm konularda hiçbir ayrım yapmadan hizmetlerimizi ulaştırıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Profesyonel yönetmenler tarafından çekilen ve mültecilerin oynadığı göçün zorluklarını ve fırsatları anlatan kısa filmlerin izlenmesinin ardından program sona erdi.