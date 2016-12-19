Engelsiz şefler yurt dışına açılıyor

Keçiören Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Engelli Danışma Merkezi’nin “Engelsiz Şefler” isimli projesi, T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı onayıyla desteklenmeye değer projeler arasına girmeyi başardı.

2.296 PROJE ARASINDAN SEÇİLDİ

2.296 başvuru arasından seçilen “Engelsiz Şefler Projesi” desteklenmeye değer bulunan 324 proje arasına girmeyi başararak önemli bir başarıya imza attı. Halk Eğitim Merkezi ile ortaklaşa yapılan Proje ile mutfak eğitimlerine katılım sağlayan engelli gençler yurt dışında staj yapma imkanı elde edecek.

47.772.00 Euro bütçeli proje ile 18 engelli genç refakatçileri eşliğinde Portekiz’in Braga şehrinde Sale Dolce restoran mutfağında; onlar için geliştirilmiş özellikli mutfak ekipmanlarını tanıma, mutfakta almaları gereken güvenlik önlemleri, hijyen, yemek yapımında kullanacakları yiyeceklerin ön hazırlığını yapma, basit çorbalar pişirme eğitimlerine katılacaklar.

KENDİLERİNE GÜVENLERİ ARTACAK

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak projenin önemine değinerek, “Böyle bir staj eğitimi engelli gençlerimizin bağımsız yaşama adım atmaları konusunda da onları destekliyor. Zihinsel engelli kursiyerlerimiz böyle bir staj eğitim programına katılarak hem mesleki becerilerini geliştirecekler hem de kişisel gelişimlerine katkı sunacaklar. Etkili iletişim kurma becerileri gelişecek. Kendilerine olan güvenleri artacak.” ifadelerini kullandı.

Gençler, besinden kaynaklanabilecek hastalıklar, besin zehirlenmelerine neden olan etmenler, besin bozulmalarını önleme, sebzelerden garnitür tabakları hazırlama, etkili sunum teknikleri gibi konularda eğitim alacaklar.

Uygulamalı eğitim alma imkanı yakalayacak gençler, eğitim sonunda sertifikalarına da kavuşacaklar.

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