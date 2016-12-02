Engel’siz Sanat Ödülleri Yenimahalle’de sahiplerini buldu

Bu yıl, “Birlik, Beraberlik” ve “Bir Engel de Sen Kaldır” temasıyla 3’üncü kez gerçekleşen Engel’siz Sanat Ödülleri, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğinde, Yön Sanat Atölyesi tarafından düzenlenen geceye Eski TBMM Başkanı Köksal Toptan ve Eşi Saime Toptan, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ahmet Meşe, Uluslararası Azerbaycan Diaspora Merkezi (UDM) Başkanı İsmayıl Agavey, Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Başar Bal, Yaşar Neslihanoğlu, Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı Başkanı (TÜSİAV) Veli Sarıtoprak ve meclis üyeleri de katıldı.



“Biz iki devlet bir milletiz”

Törenden önce Başkan Yaşar’a, Azerbaycan’dan ödül törenine gelen Agavey tarafından, Türk dünyasına yapmış olduğu hizmetlerden ötürü diploma ve plaket verildi. Agavey’e teşekkürlerini sunan Yaşar, “Biz iki devlet bir milletiz” dedi.

Muhteşem gece Yön Sanat Atölyesi Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Öksüz’ün açılış konuşmasıyla başladı. Öksüz, “2010 yılında çıktığım bu zorlu yolda 7 yılda 211 oyunla, 49 il ve bir ülke gezdik. Sağ olsun Fethi Başkanımız bu yolda bize çok destek oldu, bizlere babalık yaptı. Kendisine huzurlarınızda teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Onlara acıyarak değil sevgiyle bakmalıyız”

Törende bir konuşma yapan Başkan Yaşar, Yenimahalle’de engelli bireyler için yaptığı hizmetleri anlatarak “Hepimizin sıkıntıları var, toplumun sıkıntıları var ama ben bunları sevgiyle çözebileceğimize inanıyorum. Maalesef engellilere acıyarak bakan bir toplum geninden geliyoruz. Onlara acıyarak değil sevgiyle bakmalıyız.

Çünkü hepimiz potansiyel bir engelliyiz. Bir dakika sonra ne olacağını Yüce Allah’tan başka kimse bilemez. Yenimahalle Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden itibaren engellilere yönelik önemli çalışmalar yaptık. Türkiye’de bir ilk olan Zihinsel Engelliler Yaşam Merkezi’ni, Omurilik Felçlileri Yaşam Merkezi’ni yaptık ve idarelerini ilgili derneklere verdik. Görme Engelliler Spor Kulübü sahalarını ve idari binalarını yaptık. İlçemize bir de Ampute Futbol Sahası kazandırdık. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte otistik engellilere yönelik bir çalışmaya ortak olduk. Okullarımıza otistik sınıflar yaptık ve teslim ettik.” dedi.

Azeri şarkıcı Günel sesiyle büyüledi

Gecede sahneye çıkan Yön Sanat Atölyesi’nde eğitim alan görme engelli öğrenci, gitar performansıyla ayakta alkışlandı. Törende performansıyla büyüleyen bir diğer isimde Azeri Şarkıcı Günel oldu. Geceye konuk olarak katılan Günel, ödül törenine katılmaktan onur duyduğunu söyleyerek, slow ve hareketli şarkılarıyla salonu coşturdu.

Yılın Birliği Ödülü İABB’ye

Gösterilerin ardından “3’üncü Engel’siz Sanat Ödülleri sahiplerine takdim edildi.

Yılın Birliği Ödülü’ne İç Anadolu Belediyeler Birliği (İABB) layık görüldü. Ödülü İABB Başkanı da olan Yaşar, Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Kurucu Başkanı ve Gören Kalpler Eğitim Derneği Genel Başkanı Erol Sayyıdan’ın elinden aldı.

Siyaset, sanat ve spor dünyasının tanınmış simalarının da ödül aldığı gecede CHP İl Başkanı Adnan Keskin Yılın Siyasetçisi, Yılın Emek Ödülü Saime Toptan, Yılın Belediye Başkanı Cemal Akın, Yılın Basın Ödülü Habertürk Ankara, Yılın İş Dünyası Başarı Ödülü Veli Sarıtoprak, Yılın Sanatçısı Ödülü ise İzmir’in bir köyünde yaşayan ve ressamlık yapan engelli Meryem Düzgünkaya’ya verildi. Aydan Bol Jüri Özel Ödülü Hüseyin Akçar ise ödülünü Metin Feyzioğlu’nun elinden aldı.

Tören sonunda atölyenin kahramanlarını sahneye davet eden Öksüz, engelli öğrencilerini öyküleriyle birlikte anlatarak, ne kadar yol aldıklarını gösterdi. Gece toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

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