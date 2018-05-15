Engelsiz Yaşam Vakfı’nın “8. Yılın En İyileri Ödül Töreni” önceki gece Volkan Severcan ve Deray Yurdakul’un sunuculuğunda Ayça Kuru’nun Kırmızı Halı Röportajlarıyla Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit ve Dul Yetimleri Derneği ile Hayaller Gerçek Olsa Derneği “Kelebek Çocuklar” yararına gerçekleştirildi.

Vizyon Production ile Bonart Ajans ve süpervizörlüğü Aylin Arasıl tarafından gerçekleştirilen organizasyon, Kral TV tarafından banttan yayınlanacak. Sanat, politika, sinema, TV, sahne ve iş dünyasının “2017 Yılın En İyileri” Engelsiz Yaşam Vakfı’nın yaptığı anketlerle belirlendi.

2017 yılının en başarılı sosyal sorumluluk projelerinin yanısıra sinema, sahne, spor ve tiyatro dünyasının duayen sanatçılarına da “Yaşam Boyu Meslek ve Onur Ödülleri verildi. Geceye katılan isimler arasında ise Müjdat Gezen, Tamer Karadağlı, Deniz Seki, Kamuran Akkor, Birce Akalay, Ateş Böceği Ercan Bostancıoğlu, Umut Akyürek, Coşkun Sabah, İlker Ayrık, Yonca Evcimik, Ebru Yaşar, Koray Avcı, Aylin Coşkun ve Cem Belevi gibi pek çok önemli isim katıldılar.

Gecenin en başında ise geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz ve vakfın pek çok önemli gecelerinin sunuculuğunu üstlenen Vatan Şaşmaz’da arşiv görüntülerindeki sunumlarıyla anıldı. Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Futbol Takımı, Anadolu Ateşi Dans Grubu, Film-San Vakfı, Deniz Akbulut, Hayaller Gerçek Olsa Derneği, Eyüp Dostları VakfıVakıf Özel Ödülü’ne layık görüldü. Müjdat Gezen, Selda Alkor, Ateş Böceği Ercan Bostancıoğlu, Devlet Devrim ve Bahar Öztan Yaşam Boyu Meslek Onur ödülü aldılar. Selda Alkor zatürre teşhisi ile evinde tedavi gördüğü için geceye katılamadı.

Açık artırmada safir yüzük…

Vakıf yararına yapılan açık artırmada ise değerli taşlarla süslü özel tasarım safir yüzük açık artırmaya sunuldu. Özel ışıklı bir kutu içinde gelen 3500 dolar değerindeki yüzük 6000 lira başlangıçla açıkartırmada 20 bin liraya alıcı buldu. Yüzüğü davetlilerden Elif Onat satın aldı.

Deniz Akbulut duygulandırdı…

Vakıf Özel Ödülü alan isimlerden biri olan sinema oyuncusu Deniz Akbulut sahneye gelerek ödülünü alırken yaptığı konuşmada duygu dolu anları yaşattı. Çok renkli bir dünyada başarılı işler yaptığını belirten Deniz Akbulut “Bu ödül beni çok mutlu etti. Benim hayatım özellikle engelli kadınlar için örnektir bir rol model olduğumu düşünüyorum. Renkli parlak bir dünyanın içindeyken bir anda karanlıklara gömüldüm. Ama yılmadım yıkılmadım sevdiklerimin destekleri ile ayakta kalmayı başardım. Zor durumda olan herkes beni örnek alsınlar” dedi.

Deniz Seki’ye “Sahne Performansı” ödülü…

Yılın En İyi Sahne Performansı Ödülü’nü alan Deniz Seki sahneye güneş gözlüğü ile çıktı. Ödülünü Vakıf Başkanı Atilla Kaplakarslan’dan alan sanatçı “İnsanın önündeki en önemli engel sevgisizlik. Beni sevenlerimin sevgisi ayakta tutu zorlukları sevgi ile aştım” dedi.

Ateş Böceği Ercan kahkaahaya boğdu…

Ercan Bostancıoğlu Yaşam boyu Meslek Onur Ödülü alan isimlerdendi. Ünlü sanatçı Müjdat Gezen’nin ısrarıyla 40 yıldır sahnede yaptığı “Milletvikili Yeminim Var” adlı skeci ile davetlileri adeta kahkahaya boğdu. Kekeme bir milletvekilinin mecliste yemin etmesini canlandıran sanatçıyı başarılı performansı sonrası davetliler dakikalarca alkışladılar.

Ayla ekibi ödülleri topladı…

Türkiye’de ve dünyada büyük yankı uyandıran “Ayla” filmi adeta sinema ödüllerini tek başına topladı. En İyi Sinema Filmi, En İyi Yönetmen, En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi kadın Oyuncu dallarında sinema ödülleri alan Ayla ekibinden yapımcı Mustafa uslu, yönetmen Can Ulkay, oyuncu Sinem Uslu ve oyuncu İsmail Hacıoğlu ödüllerini Hamdi Alkan’dan aldılar. İsmail Hacıoğlu “Sevgiyle engelleri kaldıran iki kahramanın hikayesini anlatmıştı filmmimiz. Umudum sinemanın önündeki engellerinde en kısa zamanda kalkması” dedi. Yapımcı Mustafa Uslu’da “Bu ödülleri filmin hikayesindeki gerçek kahraman Süleyman amca için aldık. Film yakında Çin’de de vizyona giriyor” dedi.

Aylin Coşkun ve Esra Erol’dan tekerlekli sandalye bağışı…

En İyi Kadın Kuşağı Programı ödülü alan Esra Erol, engelliler için iki tanesi akülü olmak üzere toplam 22 adet tekerlekli sandayle bağışında bulundu. Yılın En İyi Klibi ödülünü alan Aylin Coşkun’da beş tane tekerlekli sandelye bağışı yaptı.

Tiyatro ödülleri “Yedi Kocalı Hürmüz” oyununa…

Müjdat Gezen tarafından sahneye konan ve ünlü oyiuncular tarafından sahnelenen “Yedi Kocalı Hürmüz” adlı tiyatro oyunu ödülleri sildi süpürdü. En İyi Tiyatro ödülünü alan oyunda Birce Akalay En İyi Kadın Tiyatro Oyuncusu Ödülü’nü, İlker Ayrık ise En İyi Erkek Tiyatro Oyuncusu Ödülü’nü aldı. Ödülleri Tamer Karadağlı verirken, tam kadro sahneye çıkan oyuncuların arasında olan Müjdat Gezen “Biz bu ödülü oyunu yazan Sadık Şendil ve müziklerini yapan Atilla Özdemiroğlu için alıyoruz” dedi.

Müjdat Gezen’den ud taklidi…

En İyi Erkek Türk Sanat Müziği sanatçısı ödülünü alan Coşkun Sabah udu yanında olmadığı için müziksiz şarkı söyledi. “Anılar” adlı meşhur şarkısını söyleyerek Müjdat Gezen’nin oturduğu maasaya giden giden sanatçıya Gezen, “Ben şarkı söyleyemem ama iyi ud taklidi yaparım” dedi ve ud taklidi yaptı.

KİM HANGİ ÖDÜLÜ ALDI

ENGELSİZ YAŞAM VAKFI

“ 8. YILIN EN İYİLERİ 2017 ÖDÜL TÖRENİ “

VAKIF ÖZEL ÖDÜLLERİ

• AMPUTE MİLLİ FUTBOL TAKIMI

• ANADOLU ATEŞİ / Mustafa ERDOĞAN

• DENİZ AKBULUT

• FİLM-SAN VAKFI

• HAYALLER GERÇEK OLSA DERNEĞİ

• EYÜP DOSTLARI VAKFI / Eğitime Katkılarından Dolayı

YAŞAM BOYU MESLEK VE ONUR ÖDÜLLERİ

• MÜJDAT GEZEN

• SELDA ALKOR

• ERCAN BOSTANCIOĞLU ( ATEŞ BÖCEĞI ERCAN )

• DEVLET DEVRIM

• BAHAR ÖZTAN

1. YILIN EN İYİ SİNEMA FİLMİ

AYLA / Yapımcı Mustafa USLU

2. YILIN EN BAŞARILI YÖNETMENİ

Yönetmen Can ULKAY / AYLA FİLMİ

3. YILIN EN İYİ SİNEMA KADIN OYUNCUSU

Sinem USLU

4. YILIN EN İYİ SİNEMA ERKEK OYUNCUSU

İsmail HACIOĞLU

5. YILIN EN İYİ TÜRK SANAT MÜZİĞİ KADIN SANATÇISI

Umut AKYÜREK

6. YILIN EN İYİ TÜRK SANAT MÜZİĞİ ERKEK SANATÇISI

Coşkun SABAH

7. YILIN EN İYİ POLİSİYE DİZİSİ

ARKA SOKAKLAR / ERLER FİLM / KANAL D

8. YILIN EN İYİ AİLE KOMEDİ DİZİSİ

ÇOCUKLAR DUYMASIN / MinT Motion Pictures / KANAL D

9. YILIN EN BEĞENİLEN DİZİ ÇİFTİ

Tamer KARADAĞLI / Pınar Altuğ ATACAN

10. YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN DİZİ BAYAN OYUNCUSU

Aleyna SOLAKER

11. YILIN EN İYİ KOMEDİ PROGRAMI

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW / SHOW TV

12. YILIN EN İYİ TV SOHBET PROGRAMI

Doğa RUTKAY’la Her Şey Bu Masada / BLOOMBERG TV

13. YILIN EN İYİ TİYATRO OYUNU

YEDI KOCALI HÜRMÜZ

14. YILIN EN İYİ TİYATRO ERKEK OYUNCUSU

İlker AYRIK

15. YILIN EN İYİ TİYATRO KADIN OYUNCUSU

Birce AKALAY

16. YILIN EN İYİ KLIBI

Aylin COŞKUN “ SİNSİRELLA “

17. YILIN EN İYİ POP MÜZİK ERKEK SANATÇISI

Cem BELEVİ

18. YILIN EN İYİ POP MÜZİK KADIN SANATÇISI

Derya ULUĞ

19. YILIN EN BAŞARILI MÜZİK KANALI

KRAL TV

20. YILIN EN İYİ HABER KANALI

NTV

21. YILIN EN İYİ KADIN HABER SPİKERİ

Simge FISTIKOĞLU / NTV

22. YILIN EN İYİ ERKEK HABER SPİKERİ

Cem ÖĞRETİR / ATV

23. YILIN EN İYİ KADIN KUŞAĞI PROGRAMI

Esra EROL’da / ATV

24. YILIN EN İYİ FANTEZİ HALK MÜZİĞİ KADIN SANATÇISI

Ebru YAŞAR

25. YILIN EN İYİ SAHNE PERFORMANSI

DENİZ SEKİ

26. YILIN EN İYİ SPOR PROGRAMI

STADYUM / TRT1

27. YILIN EN İYİ YORUMCUSU

Koray AVCI

28. YILIN EN BAŞARILI YARIŞMA PROGRAMI

SURVIVOR – TV8

29. YILIN EN BAŞARILI RADYOSU

KRAL POP RADYO

30. YILIN EN İYİ CEMİYET DERGİSİ

KLASS MAGAZİN / Muammer KAPUCUOĞLU

31. YILIN EN İYİ BUSINESS OTELİ

DOUBLE TREE BY HILTON ISTANBUL TOPKAPI

32. YILIN EN BAŞARILI GENÇ İŞ KADINI

Özlem Safiye KURT

33. YILIN EN İYİ ALIŞVERİŞ MERKEZİ

MetroPort Avm

34. YILIN EN İYİ ERKEK GİYİM MARKASI

DANIEL’S PARIS

35. YILIN EN İYİ MÜCEVHER TASARIMCISI

CAN MUHTAR / MİNA MÜCEVHERAT

36. ÇANAKKALE’DE YILIN EN GENÇ GİRİŞİMCİ İŞADAMI

Lokman EVİŞ

37. YALOVA’DA YILIN EN İYİ PROJESİ

AKYOL İNŞAAT

38. YILIN EN İYİ SAÇ EKİM MERKEZİ

AVRUPA SAÇ EKİMİ / Mehmet GÜÇLÜ

39. YILIN EN İYİ KİŞİSEL GELİŞİM PROFESYONELİ

Pınar ERDEM