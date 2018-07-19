35 yaşında %94 bedensel engelli, 2 kız çocuk babası Veysel Celiloğlu, engelli vatandaşların önündeki engelleri aşması, hayata tutunmaları ve toplumsal farkındalık oluşturmak için ‘’Engelsiz Dünya Kafe’’ yi açtı.

Veysel Celiloğlu, Engelsiz Dünya Kafe açılışında sorularımızı cevapladı.

Soru: Amacınız nedir?

Celiloğlu: Amacımız engelleri aşmak. Bu kafeyi benim gibi engelli kardeşlerimin önündeki engelleri kaldırmak için açıyorum. Ben burada kimsenin yapmadığını yapıyorum. Toplumsal farkındalık oluşturuyorum. Ben engelli bir birey olarak engelli kardeşlerimin çektiği sıkıntıyı en iyi ben bilirim.

15 yıl özel sektörde çalıştım. Emekli oldum. Emekli olduktan sonra da emeklilik birikimim ve eşimle düğünümüzden kalan birikim ile bu işe girdim. Amacımız çocuklarımızı en iyi şartlarda okutabilmek. İnsan ne yapıyorsa evlatları için yapıyor. Evlatlarımız en kıymetlilerimizdir, bu herkes için aynıdır. Ben de sorumluluk bilinciyle hem kendi ailemi düşünüyorum hem de engelli kardeşlerimin önündeki engeli aşması için bu işle uğraşıyorum.

Başka sektörleri de düşünebilirdim ama amacım engelleri kaldırmak. Bu arada da engelli personel çalıştırma hedefleniyor, amaçlanıyor. Bu doğrultuda da İş-Kur’da engelli personel alımı ile ilgili ilanımız da var. Sizin aracılığınızla buradan da çağrıda bulunmak istiyorum. Beni görüp ne demek istediğimi anlayabilirler. Şunu demek istiyorum, engelli olmanın üretime engel olmadığını görsünler. Ben hatta dışarıda engeli olan kişilerin dilenmesini yadırgıyorum.

Balık yiyen değil balık tutan olmalarını istiyorum

Benim burada amacım balık yiyen değil balık tutan olmalarını vesile olmak istiyorum. Hazır balığı herkes yer, önemli olan balık tutan olmaktır. Yere sağlam basabilmek için engelli kardeşlerimin topluma kazandırılması için böyle bir proje yaptım. Bu arada engelli istihdamını sağlayarak üreten güçlü bir Türkiye için fayda sağlamak.

Bu projenin sürdürülebilirlik kazanması için de bu işletme kazanmaya başladıktan sonra bir oranını engelli yararına bütçelendirip engellilerin sağlık eğitim gibi ihtiyaçlarında kullanılmak suretiyle engelli bireylerin önünde ki engelleri aşmak istiyorum.

Bir örnek verecek olursak; ben yüz bin ciro yapmış olsam bunun %3 ü üç bin liradır. Üç bin lira bugün iki adet tekerlekli sandalyedir. Bu demek oluyor ki, iki engelli bireyin önünde ki engel kaldırılıyor. Sayımız Türkiye’de azımsanmayacak kadar.

Ülkemize on üç milyon engelli vatandaşımız var. Aileleri ile birlikte düşünürsek yirmi milyon etkilenen kişi var. Bugün iki engelli kardeşimin engelini kaldırıyorsam yarın daha çok kazanırım, dört ailenin engelini kaldırırım.

Bu işletme kazandıkça engelli paydaşlarımız da kazanacak, paydaşlarımız kazandıkça toplumun bize karşı bakış açısı değişmiş olacak. Toplumuz da önyargılı ve acıyarak bakmasına gerek yok. Bizim acınmaya değil desteğe ihtiyacımız var. Ben engelli bir birey olarak üzerime düşen vazifeyi yaptığımı düşünüyorum. Geri kalan takdir milletimizindir. Bu işletme ne kadar kazanırsa engelli vatandaşımız da kazanacaktır.

Şunu unutmayalım ki; tohum toprağa engelli topluma aittir. Toplumumuzun bizlere sahip çıkmasını umuyor ve bekliyorum. Amacımız engelleri kaldırmak. Sloganımız engelleri aşan tepe, engelsiz dünya. Bir kahvenin kırk yıl hatırı varsa şayet engelsiz dünyadakilerin hakkı ölçülemez.

Soru: İnsanların tepkisi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Celiloğlu:Bir genelleme yapamayız. Gerçekten duyarlı vatandaşlarımız da var. Bunun yanında bize acıyan insanlar da var. Biz engelli bireyler olarak bize acıyan vatandaşlardan rahatsısız. Ve bunu sömürenler de var. Kimler bunlar? Dilenciler.

Benim durumum doğuştan ve belden aşağı protez kullanıyorum. Ben bu şekilde bir şeyler için çabalarken sen neden dileniyorsun? Ben dilenmeye karşıyım. Ben el açan değil el tutan olmak için bu girişimde bulundum. Bu girişimimle diğer engelli bireyler için rol model olacağıma inanıyorum. Sonuçta cesaret başarmanın yarısıdır. Kendimde bu cesareti gördüm ve bu yola girdim.

Türkiye’de bireysel anlamda bunun tek örneği benim, çünkü birçok engelli kafeleri var, kimisi belediyenin kimisi aile ve sosyal politikaların. Bireysel anlamda bu işi yapan yok, bu yüzden tekim, dedim. Bizim halkımızdan beklentimiz engelliye sahip çıkması. Engelli olarak engelli arkadaşlarımın hakkını savunuyorum ve onların önündeki engelleri aşmak için böyle bir girişimde bulunuyorsam da onların desteklerini bekliyorum.

Soru: Siz özgüvenli ve girişimi bilen birisiniz, vatandaşlarımızın ne kadarı bu düşüncededir ?

Celiloğlu:Zaten özgüven olmasa ben bu yola çıkmazdım. Herkesin hayatında bir idol vardır. Benim hayat idolüm de NickVujicic. Tanıyorsunuzdur siz de muhtemelen. Yüz elliye yakın konferansı var. İki kolu ve iki bacağı yok ama bizden daha mutlu. Hayata sımsıkı sarılıyor. O haliyle araba kullanıyor, yüzme sporu yapıyor. Onda kendimi gördüm. Ben de topluma bunu aşılamak istiyorum. Bizim yapamadıklarımızı değil, yapabildiğimiz şeyleri görmelerini istiyorum. Bakış açılarını değiştirmek istiyorum. Tabularını kırmak istiyorum tabiri caizse.

Aslında hayat felsefeme göre ben, kendimi engelli bir birey olarak görmüyorum. Engel beyinlerde. Hayattan kısa bir örnek vermek istiyorum daha iyi anlatmak için; ben, engelli beyinden dolayı üç yıl 15 km uzaklıkta okulda okumak zorunda kaldım.

Kar kış demeden, gerisini siz düşünün. Neden? Çünkü ben ticarete meraklıydım. Ticaret okumak istedim. Ticaret Meslek Liselerinde bilirisiniz on parmak daktilo grafik dersleri vardır. Daktilo grafik dersi olduğu için hiç unutmuyorum. Okul müdürü bana; ‘On parmak yok, senin iki kolun yok, sen bu okulda okuyamazsın, özürlü okuluna git, kendi okuluna git.’ dedi. Bir de o zamanlar engelli denmezdi özürlü denilirdi. AKP hükümetinden sonra özürlü yerine engelli ibaresi geldi. O güne kadar engelli arkadaşlarım evden çıkamazken şimdi çıkıyorlar. Bununla ilgili de hükümetimizin çalışmalarını takdir ediyoruz.

Soru: Mücadeleye erken yaşlarda mı başladınız?

Celiloğlu:Engellinin en büyük silahı sabırdır. Sabrettikten sonra azmettikten sonra aşılamayacak engel yoktur. Nitekim NickVujicic de bunu irdeliyor. Mesela yolda düştünüz. Ne yaparsınız? Ayağınızla kalkarsınız. Ama benim iki ayağım, iki kolum yok. Ben nasıl kalkacağım.

Bir sefer, iki sefer denerim. Yüz sefer denerim ama pes etmem. Önemli olan nasıl bitireceğim. Pes etmemenin ne kadar önemli olduğunu irdelemiş oluyor. Hayatta ki idolüm diyorum. Bunu boşa demiyorum. Enerjimi ondan alıyorum. Önemli olan sonucun nasıl olacağıdır. İnsan tökezleyebilir, engelle karşılaşabilir.

Zaten hayat başlı başına bir engel değil mi? Ben, hayatı engelli görüyorum. Bu engelleri aşmak için bu kafeyi açtım ve engelli kardeşlerimize faydalı olmak istiyorum. Bilirsiniz ki peygamber efendimiz hadisi şerifinde der ki; ’İnsanların en hayırlısı başkasına faydalı olandır.’

Ben de engelli arkadaşlarımıza faydalı olmak için bu mücadeleyi veriyorum. İnşallah, nasip olursa, burası kazanırsa bende engellileri kazandıracağım. Onlara bir tekerlekli sandalye verdiğimde onların gözlerinde ki ışıltı zaten benim ödülüm olmuş olacak. İşte bunu verebilmem için de bu kafenin kazanması lazım. Ben kazandıkça yanımda çalıştırdığım engelli arkadaşlarımız kazanacak. Yani açıkçası Türkiye kazanacak.