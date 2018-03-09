Gün geçmiyor ki engelli vatandaşlarımızın önüne bir engel daha çıkmasın. Görme engelli vatandaşlarımız için yapılan sarı şeritler onların yaşamını kolaylaştırmıyor, maalesef önlerine yeni engeller çıkartıyor.

Ülkemizde yaklaşık beş yüz bine yakın engelli vatandaşımız var. Engelli vatandaşlarımızın hakları gündelik hayatta insanlar tarafından çiğnenebiliyor. Toplumumuzda bu hakların kime ait olduğu fazla bilinmediği için engelli vatandaşlarımız çeşitli sorunlarla karşılaşabiliyor.

Görme engeli olan vatandaşlarımız için hayati önem taşıyan sarı şeritler Ankara’nın dört bir yanında ki kaldırımlara koyuldu. Buraya kadar sorun yok ancak sarı şeritlerin üzerinde ağaç, büfe, çukur gibi bir çok engelin oluşu sarı şeritleri kullanan vatandaşlarımızın önüne yeni engeller çıkartıyor.

Bu engellerin bir benzeri de Ankara’nın en kalabalık sokaklarından olan Kızılay Konur Sokak’ta yer alıyor. Sarı çizgilerin üzerine koyulan çöp konteynırı sadece engelli vatandaşlarımızın değil, herhangi bir canlının bile geçebileceği kadar boşluk bırakmıyor.

Sorun sadece bununla da kalmış değil. Sarı çizgilerin üzerine koyulan Türk Telekom’un alt yapısı için koyduğu kapak sarı şeritleri bir anda kesiyor. Birbirine yakın olan bu iki engel, engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için yapılan sarı şeritleri engelli parkuruna çeviriyor.

BELEDİYE NEDEN İZİN VERİYOR?

Engelliler için büyük önem taşıyan sarı çizgilerin üzerine, üstünde Çankaya Belediyesi logosu olan konteyner koyulmasına kim izin veriyor? Konteyner neden kaldırılmıyor? Çankaya Belediyesi’nin bu tavrı engelli vatandaşlarımıza karşı yapılan büyük bir saygısızlık.

Çankaya Belediyesi yetkililerinin en yakın sürede çöp konteynerı ve Türk Telekom’un alt yapı kapağını sarı şeritlerin üzerinden kaldırması gerekiyor. Bu tuzak gibi kaldırımın düzeltilmemesi durumunda vatandaşlarımızın yaralanması olası.

Altı Nokta Körler Derneği Genel Başkanı Avukat Suha Sağlam sarı çizgiler için ne diyor?

On yıl kadar önce Ankara da kaldırımlardaki sarı çizgileri yaptılar. Bize hiç sormadılar. 170 bin metre kaldırım yapacaklar. Gelip de bize danışmadılar. Bu sarı çizgiler yapıldı. Biz dedik ki yanlış yaptınız. Bir kere Ankara karasal bir iklime sahip yazları sıcak kışları soğuk niye bu şeritleri yaparken plastik madde kullanıyorsunuz?

Bu plastiklerin iki sıkıntısı var. İlkesel olarak bakıldığında şunu da belirteyim sokaktaki sarı çizgiler görme engelliler için faydalı. Fakat kullanılan malzeme ve teknik sıkıntılı sorun orada. Belediyeler bunları yapılsın diye müteahhitlere veriyor. Umarım şu şekilde yapacaksın diye bir sözleşme yapıyordur. Peki, şunu demen gerekmez mi arkadaşım sarı çizgi giderken önünde hiçbir engel olmayacak. Bir gidiyorsun karşına büfe çıkıyor, ağaç çıkıyor.