Engelliler el sanatları kursuyla motive oluyor

Yozgat Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan bedensel engelliler, Halk Eğitim Merkezince açılan el sanatları kurslarıyla sosyalleşiyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yozgat Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü, engellilerin sosyalleşmesi, motive olması ve zamanlarını iyi değerlendirmesi amacıyla Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile çeşitli kurslar açıyor.

Ahşap yakma, kağıt rölyef kurslarına katılan engelliler, hem çalışmalarını yapıyor hem de birbirleriyle sohbet etme imkanı buluyor.

Halk Eğitim Merkezi usta öğreticisi Hatice Akdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rehabilitasyon merkezinde açılan kağıt rölyef ve ahşap yakma kursuna engellilerin yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Engelli kursiyerlerin beceri kazanırken egzersiz de yaptığını ifade eden Akdoğan, “Engelli kardeşlerimiz, burada bir şeyler üretmenin mutluluğunu yaşıyor. Ben bu kadar beklemiyordum. Gerçekten motivasyonları çok iyi. Çok rahat çalışıyorlar. Burası bir aile gibi, çok güzel bir ortam var. Biz de onlara elimizden gelen yardımı yapıyoruz.” dedi.

Kursiyerlerden 58 yaşındaki Mahmut Salepçi, kursta yelkenli gemi maketi yaptığını belirtti.

Eski deniz kaptanı olduğunu dile getiren Salepçi, “Burada zamanı iyi değerlendiriyoruz, insanlarla kaynaşabiliyoruz. Bizim için en önemli olan bu.” diye konuştu.

Özcan Sevindik de kursta günlerinin çok iyi geçtiğini anlatarak “Arkadaşlarımız ayrı ayrı katlarda kalıyor. Bu çalışmalar bahane, önemli olan hep birlikte bir arada bulunabilmektir. Mutlu oluyoruz, boş kalmaktansa burada sohbet edip birbirimizi daha iyi tanımaya çalışıyoruz.” dedi.

Kağıt rölyef çalışması yaptığını aktaran Sevindik, ortaya çıkardıkları eserlerinin bazılarını sattıklarını, bir kısmını da hediye ettiklerini bildirdi. Sevindik, özel bir çalışmasını da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na hediye etmek istediğini söyledi.

Ahşap yakma kursuna katılan 33 yaşındaki Nuh İlhan ise “Hayatta her insanın bir amacı var. Lakin engellilerin bir amacı yokmuş gibi gözüküyor. Bir işi, bir uğraşı olduğunda zamanımızı kaliteli geçirdiğimize inanıyoruz. Bir şeyler ortaya çıkarmak, üretmek bize mutluluk veriyor.” görüşünü kaydetti.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...