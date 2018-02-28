Engellilerin hayatına engel olmayalım

Engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için yapılan sarı çizgiler daha çok engel yaratıyor.

Engelli vatandaşlar için yürüyüş yollarına uygulanan sarı kaldırımların ortasındaki kırık plastik kutular tehlike saçıyor. Sarı çizgilerin plastik malzemeden yapılması en ufak su birikintisinde kaygan hale gelmesi ve şeritlerin bitişlerindeki rampa başlarına duyarsız sürücülerin araç park etmesi ve bazı yolların başlarına belediye tarafından demir engeller koymaları engellilerin hayatını kolaylaştırmak yerine daha da zorlaştırıyor.

Kaldırımlarda bulunan ve Ankara Büyük Şehir Belediyesine ait plastik kutular çeşitli nedenlerle kırılarak çukurlar oluşuyor. Özellikle görme engelli vatandaşlar ve çocuklar için tehlikeli hale gelen kırık kutular kaldırımların tam ortasında hatta görme engellilerin sarı çizgilerinde yer alırken vatandaşlar belediyeden kutuların tamir edilmesini istiyor.

Kaldırımlara çekilen araçlar ve oluşan çukurlar engelli vatandaşların zor olan yaşamlarına yeni engeller ekliyor. İnsanların ve belediyelerin duyarsız kalmasına tepki gösteren engelliler. Bizler için yapılan sarı çizgiler hayatımızı kolaylaştıracağına tehlikeli bir hale geliyor diye sitem ettiler.

Çukurlar ve bozuk plastik sarı çizgiler yetmiyormuş gibi bir de kaldırım bitişlerine duyarsız sürücülerin araçlarını park etmesi engellilere engel üstüne engel yaratıyor.

Vatandaşlar şehrin bazı bölgelerin de araçların kaldırımlara park edildiğini ve özellikle engelli vatandaşların ve okula giden çocukların büyük sıkıntılar yaşadığını belirterek, araçlarını park eden sürücülerin engelli rampalarına ve yaya geçitlerine park yapmamalarını istedi.

Kaldırımlara park edilen arabalar ve çukurlar yüzünden zor anlar yaşayan engelli- engelsiz tüm vatandaşlar belediyenin bu araç sahiplerine ceza uygulamasını ve konunun daha sıkı takip edilmesi gerektiğini belirttiler.

Akülü engelli aracıyla dışarıya çıkan engelli vatandaşlar için kaldırımların uygun olmadığını ifade edilerek belediye yetkililerinin bu konuya daha duyarlı olmaları istendi.

ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZDAN ŞİKAYET

Engelli vatandaşlar hep yürüdüğümüz için biliyoruz yapışkanlı plastik sarı çizgiler bizim hayatımızı kolaylaştırmak yerine daha da zorlaştırıyor. En ufak yağışta buzda kayar gibi kayıyoruz diyerek yollardan şikayetlerini dile getirdiler.

Metro çıkışlarında engelli ve yaşlı vatandaşlar için yapılan asansörleri engelsiz vatandaşların daha çok kullandığına dikkat çeken engelli vatandaşlar yetkilileri göreve çağırarak bu duruma bir çözüm üretilmesi gerektiğini belirttiler.

ENGELLİLER DURUMDAN RAHATSIZ

Geçtiğimiz günlerde gazetemize söyleşi veren Altı Nokta Körler Derneği Genel Başkanı Avukat Suha Sağlam konu ile ilgili şu açıklamalarda bulunmuştu;

On yıl kadar önce Ankara da kaldırımlardaki sarı çizgileri yaptılar. Bize hiç sormadılar. 170 bin metre kaldırım yapacaklar. Gelip de bize danışmadılar. Bu sarı çizgiler yapıldı. Biz dedik ki yanlış yaptınız. Bir kere Ankara karasal bir iklime sahip yazları sıcak kışları soğuk niye bu şeritleri yaparken plastik madde kullanıyorsunuz?

Suha Sağlam; “Bu plastiklerin iki sıkıntısı var. İlkesel olarak bakıldığında şunu da belirteyim sokaktaki sarı çizgiler görme engelliler için faydalı. Fakat kullanılan malzeme ve teknik sıkıntılı sorun orada. Belediyeler bunları yapılsın diye müteahhitlere veriyor. Umarım şu şekilde yapacaksın diye bir sözleşme yapıyordur. Peki, şunu demen gerekmez mi arkadaşım sarı çizgi giderken önünde hiçbir engel olmayacak. Bir gidiyorsun karşına büfe çıkıyor, ağaç çıkıyor” dedi.

Sağlam; “Bu projelere kim onay veriyor. Belediyelerin müdürleri koordinatörleri onay veriyor. Niye böyle bir işe onay veriyorsun? Bu boşa yapılmış bir çalışma haline geliyor. Sarı çizgiler bizim için çok önemli ben eğer bir yere bir dakikada gidiyorsam sarı çizgiler olduğu zaman yarım dakikada gidiyorum. Çünkü diyorum ki bu sarı çizgi yolu bana ayrılmış bir yol üzerinde herhangi bir yabancı cisim olamaz. Çukur, direk, levha, ağaç çünkü orası benim güvenli yolum. Hadi bu durumu geçelim bunlar hata ile yapıldı yanlış proje”.

Sağlam açıklamalarına şu şekilde devam etti; “Bizim kültürümüzün kötü bir tarafı birinin canı yanmayınca sorun giderilmiyor. Bu yollar plastik malzeme yazın kavlıyor. Yazın Ankara normalde 35, 40 derece güneşin altında 50 derece oluyor. Malzeme dayanmıyor. Bu yol kavladığı andan itibaren bana tuzak değil mi sağlıklı insanlara bile tuzak özellikle topuklu ayakkabı giyen kadın vatandaşlarımıza. Kışın ne oluyor?

Azıcık yağmur yağsın buzdan beter kaygan oluyor. Soruyoruz niye bunu böyle yaptınız, düşünemedik. Düşünebilmen için bunu bizimle müzakere etmen lazım bize danışman lazım. Biz teknik adam değiliz ama teknik adam kadar bu işler üzerine kafa yorduğumuz için bilgi sahibi olduk. Kışın sarı çizgilerde ben düşmedim yanımda yürüyen sağlıklı adam kaydı düştü kolunu kırdı. Bunu bize sorsalardı böyle olmazdı. Maalesef, ticari düşünülüyor. Bir hizmeti adam akıllı verebilmek için yapılmıyor.”

SARI ÇİGİLERE ENGEL OLMAYIN

Yollardaki sarı çizgiler ya da bantlar aslında çok daha önceden uygulamaya konulması gereken bir çalışmadır. Bu çizgiler görme ve ortopedik engelli vatandaşların yürürken yollarını bulabilmeleri ve bazı noktalarda dikkatli olmaları için uygulamaya konulmuştur. Bu uygulama sosyal duyarlılık adına yapılmış çok güzel bir çalışmadır.

Toplumuzda engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak adına bu tip çalışmalar yapılmaya devam edilmelidir. Engelli vatandaşların hayatında daha büyük bir engel oluşturmamak için bizler de arabamızı kaldırımlara park etmemek başta olmak üzere gösterdiğimiz davranışlarla onlara yardımcı olmaya çalışmalıyız.