Engelli Umut’un engelsiz hikayesi

DOĞUŞTAN dirsekten itibaren iki kolu olmayan 26 yaşındaki bedensel engelli Umut Yılmaz, yaşadığı tüm zorluklara, karşılaştığı engellere rağmen yılmadan yoluna devam ediyor.

Bilgisayar programcılığı yüksekokul mezunu olan Umut, dirsekleriyle bilgisayar kullanıyor, kalem tutup yazı yazıyor, aynı zamanda Fransızca biliyor ve karakalem çalışmaları yapıyor.

Annesi ev hanımı babası emekli olan Umut’un başka kardeşi de yok. Mezun olduktan sonra 4 sene boyunca iş aradı ama bulamadı. Umut Yılmaz, 4 senenin sonunda yolunun Maltepe Üniversitesi’ne çıkmasıyla hayatının değiştiğini şöyle anlattı:

“İlkokuldan liseye kadar İstanbul’da okudum. Kastamonu Cide Rıfat Ilgaz MYO Bilgisayar Programcılığını bitirdim. Ardından Fransızca ve karakalem eğitimleri aldım. Yaklaşık 9 yıldır da spor yapıyorum. Üniversiteden mezun olduktan sonra 4 yıl boyunca iş aradım. Sürekli ‘biz seni ararız’ cevabıyla karşılaştım. Bana baktılar ama neler yapabileceğimi görmediler. Önyargı çok zor bir duvar, bunu 4 yıl boyunca yaşadım. Maltepe Üniversitesi’yle tanışmam ise tamamen tesadüf oldu. İş görüşmesinde üniversitenin genel sekreteri Dr. M. Nuri Olur ile görüştüm. Görüşme esnasında daha işe giriş formunu doldururken hocamız benim yapabileceklerimin farkına vardı ve engellilere yapılan ötekileştirmeyi asla yapmayarak gerekli onayların ardından işe başlayabileceğimi, onlarla beraber iyi yerlere gelebileceğimi söyledi.

Buraya girdiğim ve o olumlu tepkiyi aldığım ilk gün hayatımın gerçekten en değerli ve en mutlu günüydü. Maddi anlamda belki zor durumda değildim ancak neler yapabildiğimi biliyordum ve bunu kanıtlamak istiyordum. Maltepe Üniversitesi’ne başladıktan hemen sonra da sistem uzmanlığı eğitimine başladım. Şu an bitmesine iki buçuk ay var. İki buçuk ayın sonunda ‘sistem uzmanı’ unvanını alacağım ve mesleğin açısından kendimi bir basamak daha yukarı çıkarmış olacağım.”

Şu anda Maltepe Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görev yaptığını söyleyen Yılmaz, “Burada kullanıcı desteği sağlıyorum. Gerekli durumlarda hocalarımızın bilgisayarlarına uzaktan bağlanıp hizmet veriyorum gerekli durumlardan ise yanlarına giderek gereken düzenlemeleri yapıp bilgisayarlarındaki sorunları gideriyorum” dedi.

“HOCAMIN SAYESİNDE SİGARAYI BIRAKTIM”

Azim dolu yaşam serüvenindeki en büyük başarılarından birinin de sigarayı bırakmak olduğunu belirten Umut Yılmaz, “Maltepe Üniversitesi’ndeki görevime başlamadan önce sigara kullanıyordum. İş görüşmesine ilk geldiğimde çok heyecanlandım. Okulun kapısının önünde sigara içtim. Ardından görüşmeye girdiğimde Genel Sekreter Nuri Olur Hocam muhtemelen üzerimdeki sigara kokusunu aldığı için bana sigara içip içmediğimi sordu, ben de kullandığımı söyledim. Bana tek kötü yanımın sigara olduğunu söyledi. Ona bırakmayı deneyeceğimi söyledim ve bıraktım. Zor oldu ama onu da başardım. Bu hayatta birçok şeyin mücadelesini veriyoruz. Neden bunu yapamayayım diye düşündüm ve başardım” diye konuştu.

Küçük problemlerden dolayı insanların hayatlarını zindan etmelerini anlayamadığını söyleyen Umut, göz yaşartan başarı hikayesinin herkese örnek olmasını istiyor. Bir şeyleri başaramadığında kendisinin de inancını yitirdiği anlar olduğunu söyleyen Umut, sözlerini şöyle noktaladı:

“İnsanlar hiçbir şeyden yılmasınlar. ‘Yapamıyorum’ diye bir şey yok. Sonuçta ben de insanım, birçok şeyi yapamadığım için oturup ağladığım zamanlar oldu. Bir uzvunuz eksik olabilir ama beyniniz hala tam. Lütfen o beyninizi daha iyi şeylerde kullanın. Hedefinizi yüksek tuttuğunuzda daha iyi şeyler yapabilirsiniz. Tüm bunlar için eğitim çok önemli. Engelli diye insanların bir şeyler başaramayacaklarını sanmayın. Engelliler için hiçbir şey yapmasanız bile onlarla oturun sohbet edin, onları tanımaya çalışın. Engelliler bir şeye ihtiyacı olan insanlar değiller sadece doğuştan veya kaza ile bazı uzuvlarını kaybetmiş, herkes gibi olan insanlar. Ben de, beni diğer insanlardan ayırmayan Maltepe Üniversitesi’ne teşekkür ediyorum. Onlara şükran borçluyum çünkü eğitimini almış ve sürekli kendini yenileyen engelli bir birey olarak insanların çok basit nedenlerden dolayı kendilerine hayatı zindan etmelerini anlamıyorum. Umarım benim hikayem herkese iyi bir örnek olur.”

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