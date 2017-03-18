Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesindeki duyuruya göre, 2016 EKPSS’ye katılan adaylar arasından engelli öğretmen ataması yapılmak üzere 21-24 Şubat’ta ön başvurular alınmıştı.

Başvurusu kabul edilen adaylar, alanlar itibarıyla atanmak istedikleri illere yönelik tercihlerini, 22-28 Mart’ta şu internet adresinden elektronik ortamda yapabilecekler

“http://mebbis.meb.gov.tr” veya “http://ikgm.meb.gov.tr”

Öte yandan MEB, bin 500 engelli öğretmen ataması yapılacak 58 farklı branşa ilişkin kontenjanları da web sitesinden açıklandı.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ÇIĞLIKLARI

Ancak bu açıklamalar engelli öğretmenleri mutlu etmedi ve bana 2 önemli mesaj gönderdiler. Ben de Gerek Başbakan Binali Yıldırım gerekse Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’ya bu şikayetleri iletiyorum.

Adının gizli tutulmasını isteyen engelli öğretmen:

“Merhaba bizler engelli öğretmen adayları olarak haksızlığa uğratılmış durumdayız. 55 puan alan A branşı atanabilecekken 75 puan alan B branşı atanamayacak açıkta kalacaklar.

Başbakanımız tüm engelli öğretmen adayları atanacak demesine rağmen pek çok engelli öğretmen açıkta kalacak. MEB ihtiyacım olan kadarını alıyorum diyerek bizleri mağdur ediyor.

Madem öyleyse sözleşmeli öğretmen almaya da devam etmemeliler. Biz eni topu kaç kişiyiz zaten. Çok büyük bir haksızlığa uğratılmış durumdayız. Hem herkesi alacağız dediler hem de almıyorlar.

Lütfen sesimizi duyurmamızda bize yardımcı olun başvuran herkesi atasınlar…

Bir de şu var bir branşın başvuranından çok kontenjan verilmişken bir branşın başvuranından az kontenjan verilmiş.

İşin tuhaf tarafı ise önce ön başvuru alıp sonra kontenjan açıklamaları.

Buradaki maksat nedir? Önce kontenjan verilip sonra başvuru alınsa ha tamam ihtiyacına göre kontenjan verilmiş deriz ama burada tam tersi yapılmış durumda. Büyük bir haksızlık ve mağduriyete uğratılmış durumdayız! Lütfen bizlere destek olun başvuran tüm engelli öğretmen adayları atansın…

Pınar Çalışkan:

Şişirilmiş kontenjanlar bunlar edebiyat, sosyal, Beden Eğitimi vb. alanlardan o kadar başvuru olmamasına rağmen 1500 e tamamlamak için şişirildi. Yaklaşık 100-150 öğretmen boşta kalacak bu adaletsizlik.

Başbakan grup toplantısında herkesin alınacağını boşta kalmayacağını demesine rağmen MEB ihtiyacım yok diyerek bazı branşlara kadro bile açmadı. Ama her nedense sözleşmeli öğretmenlik başvurularında engelli öğretmenlerin branşlarında açılmayan kadrolardan daha fazla alım yapıldı!

MEB her zamanki gibi engelli öğretmenlere sorunlar çıkarıyor. Başbakan, Cumhurbaşkanı dile getirmesine rağmen 100- 150 kişiyi boşta bırakıyor. Medya olarak bizleri destekleyip, elimizden tutmanız gerekiyor. Bir haberiniz bu duruma dikkat çekecek bir haberle 150 den fazla öğretmen, engelli öğretmen atanacak. Başbakanın verdiği sözü bile kamuoyuna özellikle de MEB’e bir haber yaparak hatırlatmanız yeterli.

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