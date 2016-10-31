Engelli Nildem’in gelinlik giyme hayali gerçekleşti

DÜZCE’de, doğuştan engelli 18 yaşındaki Nildem Aslan’ın gelinlik giyip düğününde oynama hayali gerçekleşti. Nildem Aslan’a, hayranı olduğu şarkıcı Murat Boz maskeli bir genç, temsili damat olarak eşlik etti.

Darıcı Mahallesi’nde oturan Ömür Aslan, tekerlekli sandalyeye mahkum kızı Nildem Aslan’ın düğün hayalini gerçekleştirdi. Darıcı Mahallesi Sosyal Tesisleri’nde damatsız yapılan düğüne mahalle sakinleri de ilgi gösterdi. Gelinlik giyen Nildem Aslan’a, hayranı olduğu şarkıcı Murat Boz’un yüz maskesini takan bir genç temsili damat olarak kendisine eşlik etti. Düğünde önce Nildem’e kına yakıldı. Davetliler, ‘Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar’ türküsü eşliğinde Nildem’in etrafında döndü. Duygulanarak gözyaşlarını tutamayan Nildem’in ellerine kına yakıldı. Takı da takılan düğünde Nildem, yakınlarıyla, komşularıyla dans ederek eğlendi.

Nildem Aslan, annesinin organize ettiği sürpriz düğün ile çok mutlu olduğunu söyledi. Nildem Aslan, “Bugün çok mutluyum. Annem bana sürpriz düğün yaptı. Annem ve babam beni çok mutlu etti. Evlenmeyi çok istiyordum. Murat Boz ya da hiç. İlla Murat Boz olacak. Ulaşmaya çalıştık ama Kıbrıs’a konsere gitmiş. Çok hayranım ve kendisine aşığım” dedi.

Anne Ömür Aslan ise kızının en büyük hayalini gerçekleştirdiğini ifade ederek, “Kızımın hayaliydi ben de gerçekleştirmek istedim. Kızım doğuştan bedensel engelli. Murat Boz’u çok seviyor. Ben de Murat Boz maskeleriyle kendisine böyle bir sürpriz yaptım” diye konuştu.

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