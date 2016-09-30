Engelli kardeşlerin örnek beraberliği

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Sivas’ta akraba evliliği nedeniyle doğuştan engelli dünyaya gelen ve yaklaşık yarım asırdır biri koltuk değneğine, diğerleri tekerlekli sandalyeye mahkum hayat süren 3 kardeş, yuva kurup mutlu bir hayat sürerek tüm engellilere örnek oluyor.

Şarkışla ilçesine bağlı Döllük köyünde akraba evliliği yapan anne ve babanın çocukları Cahit (61), Hasan (60) ve Mehmet Yılmaz (59), bedensel engelli olarak doğdu. Bebekliklerinde hastalıkları fark edilmeyen Yılmaz kardeşler, çocuk yaşta koltuk değneğine ve tekerlekli sandalyeye mahkum oldu.

Yaklaşık yarım asırdır biri koltuk değneklerine diğerleri ise tekerlekli sandalyeye mahkum yaşayan Yılmaz kardeşler, yaşama sevincini ise hiçbir zaman yitirmedi.

Engellerine rağmen hayata küsmeyen, evlenen ve çocuk sahibi olan 3 kardeş, yaşam sevinçleriyle ve azimleriyle tüm engellilere örnek oluyor.

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Engelli kardeşlerden Cahit Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğuştan engelli dünyaya geldiklerini ancak bunun sonradan fark edildiğini söyledi.

Bacaklarının 3 yaşından sonra bükülmeye başladığını anlatan Yılmaz, engeline rağmen hayattan kopmadığını, evlendiğini ve 6 çocuk sahibi olduğunu belirterek, “2’si erkek 6 çocuğum oldu. 4 kızımı gelin ettim. Ağaca ve bahçe işlerine çok meraklıyım. Bahçemde, eşim ve çocuklarımla vakit geçiriyorum.” dedi.

“Allah’a çok şükür bize her şeyi verdi”

Cahit Yılmaz, kendisini engelli olarak görmediğini aktararak, “Ben hayatta engelli olduğumu bilmem, aklıma bile gelmez çünkü hiçbir zaman Allah’a karşı ‘ben neden engelli oldum’ demedim. Allah’a çok şükür bize her şeyi verdi. Nasibimizde ne varsa aldık. Devlet de bakıyor bize. Kardeşlerimle evlerimiz yakın, sık sık bir araya da geliriz. Hayata yakınmadan yaşarız köyde. Günümüzü böyle geçiriyoruz.” diye konuştu.

Engelli kardeşlerin ortancası Hasan Yılmaz da anne babasının akraba evliliği yapması nedeniyle engelli olduklarını dile getirdi.

Çocukluğunda birçok hastanede tedavi gördüğünü ancak çare bulunamadığını ifade eden Yılmaz, ilerleyen zamanlarda doktora gitmeyi bıraktıklarını, böyle yaşamaya çalıştıklarını ve yıllardır da koltuk değneğinin en yakın arkadaşı olduğunu kaydetti.

“Engelimden dolayı hayata küsmedim”

Hayattan ümidi kesmediklerini ve yaşama umutla bakıp yuva kurduklarını da belirten Yılmaz, “1988 yılında evlendim, 4 çocuğum oldu Allah’a şükür. Evde çok durmam, çıkarım gezerim, kitap okurum. 3 kardeş de köyde kalıyoruz. Ben emekliyim. Bir süre önce eşimi kaybettim onun ölümünden sonra biraz sıkıntı yaşadım ama engelimden dolayı hayata hiç küsmedim. Kader, ne yapalım.” ifadelerini kullandı.

Engelli kardeşlerden en küçüğü Mehmet Yılmaz (59) ise çocukken yürüyebildiğini ve ellerini kullanabildiğini ancak yaşı ilerledikçe bu yetilerini kaybettiğini belirtti.

Gün geçtikçe ayaklarında diğer kardeşlerine oranla daha fazla bükülmeler olduğunu anlatan Yılmaz, “Ayakta duramıyorum, yürüyemiyorum. Akülü arabam beni her yere götürüyor. Ayağa kalktığım zamanlarda eşim de destek oluyor.” dedi.

Sağlığının daha iyi olduğu zamanlarda köyde esnaflık yaptığını ve emekli olduğunu aktaran Yılmaz, kardeşleriyle birbirlerine destek olduklarını söyledi.

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