Engelli karatecilere alkış

Bu yıl 2’incisi düzenlenen Dünya Engelliler Karate Şampiyonası’nda ülkemizi temsil eden Doğuş Kaan İşler ve Ahmet Sarıca, kata gösterileri ile tribünlerden büyük alkış topladı.

Avusturya’nın Linz kentinde düzenlenen 23. Dünya Büyükler Karate Şampiyonası ile eş zamanlı olarak 2. Dünya Engelliler Karate Şampiyonası da başladı. Sadece kata dalında tekerlekli sandalye, bedensel ve görme engelli kategorilerinde yapılan şampiyonada 26 ülkeden 72 sporcu yer alıyor. 2014 yılıdna Bremen’de ilki gerçekleştirilen organizasyonda ülkemizi temsil eden Doğuş Kaan İşler ve Ahmet Sarıca, Avusturya’da da milli formayı giydi.

Bedensel engelliler kategorisinde mücadele veren Doğuş Kaan İşler ve Ahmet Sarıca’nın kata gösterisi tribünlerden büyük alkış aldı. Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan da tatami kenarına gelerek İşler ve Sarıca’yı tebrik etti.

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Müsabakayı Doğuş Kaan İşler 37.4 puanla beşinci sırada tamamlarken, Ahmet Sarıca hakemlerden 38.1 puan alarak dördüncü oldu. 23 sporcunun katıldığı engelli erkekler bireysel katada Ahmet Sarıca’nın grubundan Macar Janos Csatari 38.8 puanla finale yükseldi. Doğuş Kaan İşler’in grubundan finale yükselen isim de 39.7 puan alan Alman Albert Singer oldu.

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