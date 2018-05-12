Kahramankazan Belediyesi, Engelliler Haftası’nda anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Engelleri nedeniyle silah altına alınması mümkün olmayan engelli gençler davul zurnalar eşliğinde temsili olarak askere uğurlandıktan sonra, yine temsili olarak yemin ederek tezkerelerini aldı. Kahramankazan Belediyesi ve Mürted Hava Meydan Komutanlığı, Engelliler Haftası’nda anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Kahramankazan’da yaşayan 25 engelli genç için Belediye binası önünde düzenlenen törenle temsili olarak askere uğurlandı. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, engelli gençleri yalnız bırakmadı. Engelli gençler çalınan davulalar ve ellerine kına yakılarak askere uğurlandı. Engelli gençler çalınan davul ve zurnalarla oynarken, Başkan Ertürk de kendilerine eşlik etti. Ertürk engelli gençleri otobüslere bindirerek kendilerine “asker harçlığı” da verdi.

Engelli gençler daha sonra Mürted Hava Meydan Komutanlığı’na geldi. Engelli gençler burada ilk olarak temsili olarak eğitime tabi tutuldu. Eğitimin ardından engelli gençler yemin etti. Gençler askerlik yeminini hep bir ağızdan okudu. Yemin töreninin ardından engelli gençlere günün anısına hazırlanan temsili tezkere ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Bu sırada engelli gençlerin ailelerinin gözyaşlarını tutamadıkları görüldü. Gençler yemin töreninin ardından yemekhanede öğle yemeği yedi. Gençler burada da yine hep bir ağızdan yemek duasını okudu. Engelli gençlerin ve ailelerinin mutlulukları görülmeye değerdi. Törenin ardından engelli gençler ve aileleri uyuşturucu maddeleri bulmak ve saldırganları etkisiz hale getirmek için eğitilen köpeklerin gösterisini izledi.

Törende engelli gençler ve ailelerini Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Kaymakam Engin Aksakal, Mürted Hava Meydan Komutanı Albay Sadettin Karakan ile şehit yakınları ve gaziler de yalnız bırakmadı.

Vatan ve bayrak için engel tanımıyorlar

Başkan Ertürk, engelli gençlerin en büyük hayallerini gerçekleştirmekten dolayı oldukça mutlu olduklarını söyledi. Ertürk, “Duygu dolu anların yaşandığı, coşkunun zirve olduğu bir gün geçiriyoruz. Davullar zurnalar eşliğinde kınalarını yaktığımız kınalı kuzularımızı hiçbir engel tanımadan Peygamber Ocağı olan askere uğurladık. Yemin törenlerine şahitlik ettik. Bu kardeşlerimizin vatan ve bayrak aşkı uğruna hiçbir engel tanımadıklarına şahit olduk. 15 Temmuz’da aziz milletimiz vatanları, bayrakları için gösterdiği aşkı bugün de engelli kardeşlerimiz gösterdi” diye konuştu.

Emeği geçenlere teşekkür ettiler

Engelli gençler ve aileleri de böylesine anlamlı bir etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Temsili askerlik yapan gençler en büyük hayallerini gerçekleştirdiklerini belirtirken, gençlerin aileleri de “Temsili de olsa asker kıyafetleri giymeleri ve yemin etmeleri bizleri çok duygulandırdı” dedi.