Gören Kalpler Derneği 500 bine yakın görme engellinin gözü, kulağı, sesi oluyor

KİM ENGELLİ

OLMAK İSTER?

Gören Kalpler Eğitim Derneği Genel Başkanı Erol Sayyıdan,” Engelli bireyler bu toplumun bir parçasıdır. Hayatın içinde ne kadar yer alırlarsa kendileriyle barışmış olurlar. Eğer bir toplum gelişmişse farkındalıkları kabulleniyor anlamına geliyor demektir”

Ülkemizde yaklaşık beş yüz bine yakın engelli vatandaşımız var. Engelli vatandaşlarımızın hakları gündelik hayatta insanlar tarafından çiğnenebiliyor. Toplumumuzda bu hakların kime ait olduğu fazla bilinmediği için engelli vatandaşlarımız çeşitli sorunlarla karşılaşabiliyor.

Peki kim engelli olmak ister? Tabi ki hiç kimse. Hayat bazen insanlara doğuştan bazen de yaşarken çeşitli bedensel aksakların ortaya çıkmasına neden olabilir. Biz de beyaz baston haftası sebebiyle Gören Kalpler Eğitim Derneği Genel Başkanı Erol Sayyıdan ile toplumumuzda engelli vatandaşlarımızın karşılaştıkları sorunları, başarılarını, eğitimlerini ve eğitim merkezleri üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.

Gören Kalpler Eğitim Derneği Genel Başkanı Erol Sayyıdan,” Ülkemizde yaklaşık beş yüz bine yakın görme engelli vatandaşımız var. Bu vatandaşlarımızdan yaklaşık üçte biri okuma yazma bilmiyor. Biz gören kalpler olarak görme engelli vatandaşlarımızdan çok ailelerine çalışıyoruz. Biz görme engelli çocukların anne babalarının derneğiyiz” dedi.

Sekiz Avrupa Birliği projesi yaptık

Sayyıdan,” Gören Kalpler Derneği 2004 yılında erken yaştan itibaren görme engelli olan çocuklarımızın aileleriyle eğitim süreçlerine katılmasını, ailenin psiko teknik sürecinden yararlanmasını daha sonra da çocuğunu nasıl yetiştireceğini bilgilendiren bir derneğiz. Bu anlamda da sekiz Avrupa Birliği projesi yaptık. Bu projelerle çok önemli yollar katettik.

Bu projelerden bazıları ise Türkiye’de ilk defa görme engellilere bisikleti biz getirdik. Engellilerle çalışacak gönüllü projesi, mesleki eğitim projesi, görme engellilerin tanınması için ‘yolumdan çekil projesi’ ve görme engellilerin bağımsız yaşaması gibi yapılan birçok projelerimiz var” ifadelerini kullandı.

Sayyıdan,” Biz derneğimizi 2004 yılında kurduktan sonra 2005 yılında görme engelli alanında spor kulübümüzü kurduk ve kulübümüz 2012 yılında ise Yenimahalle Belediyesi Görme Engelli Spor Kulübü adını aldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı verilerine göre kulübümüz görme engelli alanında Türkiye’nin en büyüğü. Yaklaşık 25 tane milli sporcumuz var. 9 branşta ve aynı zamanda da 150′ ye yakın lisanslı sporcumuz var.”

“2007 yılında ise Gören Kalpler Eğitim Derneği merkezimizi kurduk ve 2008 yılında ruhsatımızı aldık 10 yıldır Alınteri Bulvarı, Gül 86 Toplu İş Merkezleri No:1/32 Macunköy Yenimahalle adresindeyiz. Bu merkezimizde 250 ‘ye yakın öğrencimiz var. Bu yönden de görme engelli alanında Türkiye’de en çok öğrencisi olan bir kurum. Bu merkeze sadece görme engelli vatandaşlarımızı alıyoruz.”

Sayyıdan,” Bizler Gören Kalpler Eğitim Derneği olarak birçok sorunla karşılaşıyoruz. Bunların en başında ailelerin yeteri kadar bilgilendirilmemesi, çocuklarına nasıl davranacaklarını bilememeleri ve çocuklarının bu durumunu kabullenememeleri gibi sorunlar. Ailelere zamanında psikososyal teknikler sağlanmadığı için çok büyük sıkıntılara giriyor. Burada Gören Kalpler Eğitim Derneği olarak devreye biz giriyoruz.”

” Engelli bireylerin topluma bir şeyler katması için çalışıyoruz. Engelli vatandaşlarımızın kendisi ile barışık olması için çaba harcıyoruz. En önemlisi de engelli vatandaşlarımızın eğitimde başarı yakalaması gerekiyor. Bizler de toplumun ön yargısını kırmak için toplum eğitimine yönelik çalışmalar yapıyoruz .

Rol model olarak akran eğitimini önemsiyoruz

Okul öncesi eğitimlerde engelli ve engelli olmayan çocuklarımızı bir araya getiriyoruz. Sosyal faaliyetlerde bir araya getiriyoruz. Dernek olarak rol model olarak da akran eğitimini önemsiyoruz. Maalesef bu konularda sınırlılıklar çok fazla. Bu konuya örnek verecek olursak engelli olan ve olmayan çocuklarımızı bir araya getirdiğimizde çocuklar birbirine nasıl davranacaklarını bilememeleridir.”

“Gören Kalpler Eğitim Derneği olarak spor alanında da önemli faaliyetlerde bulunuyoruz. Futsal, atletizm, halter, judo, yüzme alanında çalışmalarımız sürüyor ve neredeyse her alanda milli sporcumuz var. Bu alanlarda yaklaşık 12 yıldır çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Görme engelli çocuklarımız geçen sene atletizm alanında Türkiye şampiyonu oldular ve bu yılda şampiyon olacaklarını inanıyorum. 2016 Rio Olimpiyatları’nda çocuklarımız goalball alanında madalya aldılar ve bu çocuklarımız basında fazla ilgi görmedi. Oysa o çocuklarımız ne emeklerle gidip başarılı olup geldiler. Bu çocuklarımız devletten milli sporcu bursu alıyorlar. Biz dernek olarak sporu önemsiyoruz.”

Sayyıdan,” Engelli çocuklarımız durumlarını ailelerinden daha çok kabullenmiş durumdalar. Çünkü anne-baba olmak farklı bir durum, çocuk olmak çok farklı bir durum. Asıl sorun ne engelli çocuklarımızda ne de ebeveynlerde. Temel sorun toplumumuzda. Engelli çocuklarımız dışarıya çıktığında vatandaşlar değişik gözle bakınca engelli çocuklarımıza çocuklar kendini toplumdan soyutlamaya başlıyor.

Bu çocuklarımıza hiçbir zaman böyle yaklaşmamamız gerekiyor. Toplum bu çocukların ihtiyacını tanısa çok büyük farkın olmadığını anlayacaklar. Bunun için toplumun bilinçlenmesi gerekiyor. Bizde dernek olarak farkındalık ve empati merkezlerin kurulmasını savunuyoruz. Küçük yaşta engelli vatandaşlarımızın farkında olan çocuklar ileri yaşlarda nasıl davranacaklarını çok iyi biliyorlar. Bu durumu yaygınlaştırmamız gerekiyor” dedi.

Gören Kalpler Eğitim Derneği Başkanı Sayyıdan,” Önemli düşüncelerimizden biri de ailelere yönelik. Engelli birey ister doğuştan olsun, ister sonradan olsun ailelere danışmanlık verecek merkezlerin kurulmasını istiyoruz. Çünkü aileleri böyle bir durumla karşılaştığında psikososyal alanında rahatlatmamız gerekiyor. Bu olay sadece sizin başınıza gelen bir şey değil, her an herkesin başına gelebilecek bir durum olduğunu ailelere söylememiz gerekiyor ve aileleri doğru yönlendirmemiz gerekiyor ” dedi.

Sayyıdan,” Engelli vatandaşlarımız ulaşılabilirlik konusunda sıkıntı yaşayabiliyorlar. 2005 yılı öncesi çıkan kanunlarla bu sorunlara el atmaya çalıştı fakat bu güne kadar bu sorunlar giderilmedi. Toplum bilinçli olmayınca sarı çizgilerin üzerine vatandaşlar arabalarını hala çekiyorlar. Baston eğitimi alan yani kendi başına hareket etmeyi öğrenen engelli vatandaşlarımızın sayısı gerçekten çok az. Bu sayı az olunca bu sorunlar çok dikkate alınmıyor.

Vatandaşlar AVM’lerde engelli park yerine götürüp arabalarını park ediyor. Bu sorunlar saymakla bitmez. Bu durumlara karşı sivil toplum örgütlerin daha yüksek ses çıkartması gerekiyor.”

” Beyaz baston görme engelli vatandaşlarımız için özgürlük demektir. Bastonum olunca dünyanın her tarafına giderim demektir. Önemli olan kendi başına dışarı çıkamayan insanlarımızı dışarıya çıkartmaktır. Gelişmiş ülkelerde görme engelli vatandaşlarımıza baston eğitimi muhakkak veriliyor. Böylelikle görme engelli vatandaşlarımız beyaz bastonu kendi parçası olarak kabul ettiği zaman kendi yolunu bulabiliyor. Böyle eğitimleri küçükken aldıkları zaman görme engelli vatandaşlar toplum içinde korkmadan hareket edebiliyorlar.”

“Ülkemizde görme engelli vatandaşlarımız beyaz bastonla tanışmaları maalesef geç yaşları buluyor. Toplumumuz da bu vatandaşlarımıza acınacak gözlerle bakınca engelli vatandaşlarımız da rahatsız oluyor. Ülkemizde yine de iyi niyetli insanlarımız da var”.

Gören Kalpler Eğitim Derneği Başkanı Sayyıdan ,” Engelli bireyler bu toplumun bir parçasıdır. Hayatın içinde ne kadar yer alırlarsa kendileriyle barışmış olurlar. Eğer bir toplum gelişmişse farkındalıkları kabulleniyor anlamına geliyor demektir” dedi.

Gören Kalpler Eğitim Derneği görme engelli vatandaşlarımıza birçok eğitim veriyor. Bu eğitimlerden bazıları:

Breille yazı öğretimi: Uzman öğretmenler tarafından breille yazı eğitimi verilmektedir

Bilgisayar telefon ve internet kullanımı: Teknoloji görme engellilerin emrinde. Görmeyenler için konuşan, az görenler için büyütmeli programlarla görme engellilerin ve az görenlerin bilgisayar, telefon ve interneti daha etkili bir şekilde kullanabilmesine olanak sağlayan eğitimler verilmektedir.

Okul derslerine destek ve sınavlara hazırlık: Uzman öğretmenler eşliğinde öğrencilere ilk ve ortaöğretim, açık öğretim ilk-orta-lise-önlisans-lisans sayısal ve sözel derslere destek eğitiminin yanı sıra TEOG, YGS, LYS, E-KPPSS ve KPSS eğitimi verilmektedir.

Bağımsız hareket: Görme engelli ve az gören bireylerin okul, iş ve toplumsal yaşama daha aktif katılımını sağlamak amacıyla, bireysel ve grup olarak, bastonlu ve bastonsuz bağımsız hareket ve rota çizme teknikleri eğitimi verilmektedir.

El sanatları: Görme engelli öğrencilere el becerilerini ve küçük motor gelişimlerini desteklemek amacıyla eğitim vermektedir.

Sahne ve müzik eğitimleri: Müzik eğitimlerinde konservatuara hazırlık dersleri, yeteneklerini geliştirmek isteyen öğrencilerimize ses ve enstruman eğitim (piyano, keman, bağlama, org, darbuka) dersleri verilmektedir.

Günlük yaşam becerileri: Görme engelli ve az gören bireylere günlük yaşamda kendi kendine yetebilmesi için gerekli olan yemek yapma, bulaşık ve çamaşır yıkama, örgü örme, ütü yapma vs… becerileri öğretilmektedir

Özbakım becerileri: Bay ve bayan öğrencilere her türlü kişisel ve özel bakım becerileri eğitimleri verilmektedir.