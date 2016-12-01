Engelleri yelkenliyle aşacaklar

ANTALYA’nın Alanya İlçesi’nde, 2020 Yaz Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları’na yelkenli sporcusu yetiştirilmesi amacıyla proje başlatıldı. 8 bedensel engelli, özel olarak alınan yelkenlilerde uzman eğitmenler tarafından yetiştiriliyor.

Alanya’da engellilerin yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla kurulan Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi tarafından ‘Engelleri Yelkenle’ ve ‘Hayata Yelken Aç’ projeleri geliştirildi. Proje kapsamında merkeze başvuranlar arasında seçilen sporcuların eğitim aldığı ‘Yelken İhtisas Kulübü’ kuruldu. Merkezin Alanya Marina’daki yerinde özel olarak yapılan mekanizma ile yine Alanya Belediyesi tarafından alınan engelli kullanımına uygun yelkenlilere binen sporcular, uzman eğitmenler tarafından yetiştiriliyor.

İLK HEDEF TOKYO OLİMPİYATLARI

Proje kapsamında bugüne kadar 8 bedensel engelli yelkenli sporcusu olmak üzere eğitime alınırken, yetiştirilen sporcuların 2020 Yaz Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları’na katılması hedefleniyor.

‘OLİMPİYATLARA SPORCU YETİŞTİRİYORUZ’

Alanya Belediye Başkanı MHP’li Adem Murat Yücel, projeyle ortopedik engellilerin hayata katılımını sağlamak amacında olduklarını söyledi. Başkan Yücel, “Alanya’da yaşayan engellilerimizin hayattaki her şeyden zevk alması ve normal bir birey gibi yaşamaları için bu ve benzeri birçok proje üretiyoruz. Projemizle ortopedik engellilerimizin hem günlük hayata daha çabuk adapte olmalarına yardımcı oluyoruz hem de profesyonel eğitimcilerle olimpiyatlara sporcu yetiştiriyoruz. Bu projenin sağlıklı şekilde hedefine ulaşacağını düşünüyorum” dedi.

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