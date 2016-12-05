Engelinin ayağına milyonluk umut

MİLLİ Piyango’nun yılbaşı büyük ikramiyesi 60 milyon lira olarak belirlenirken, İzmir’de dışarı çıkıp bilet alamayan engelliler için ‘Ara, bilet kapına gelsin’ uygulaması başlatıldı. Telefonu arayan engellinin talep ettiği bilet, eline teslim ediliyor.

Milli Piyango’nun yılbaşı özel çekilişinde 60 milyon TL’lik büyük ikramiye şansını engellilerin de yakalayabilmesi için İzmir’de ‘Ara bilet kapına gelsin’ uygulaması başlatıldı. İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Esnaf Odası Başkanı Paşa Çakmak, telefonla arayan engellinin talep ettiği biletin eline teslim edildiğini belirterek, şöyle dedi:

“Engelli, yaşlı, dışarı çıkamayan vatandaşların bilet alamadıkları için büyük ikramiye şansını kaçırıyor. Oda telefonumuzu arayıp bizden bilet talep edebilirler. Biz kendi ellerimizle bileti ayaklarına kadar götürüp, teslim ediyoruz. Çok mutlu oluyorlar. Aynı durum engelli bayilerimiz için de geçerli. Müdürlüğe gelip bilet alamayanlar için biz oda olarak bilet satın alıp götürüyoruz, onlar da mağdur olmuyor.”

“PİYANGO AĞALARI İLE MÜCADELE EDİYORUZ”

İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Esnaf Odası Başkanı Paşa Çakmak, yılbaşı öncesi İzmir’e kent dışından gelen ve bayi olmayanların bilet sattıklarını da belirterek, şöyle konuştu:

“Bu işe emek verenlerin hakkına el uzatıyorlar. Bayimiz zaten yılda bir kez bu işten kar etmeye çalışıyor. Farklı illerden toplu bilet alanlar günde 20- 25 TL yevmiye ile adam tutup bilet sattırıyorlar. Bunu önleme için Sosyal Güvenlik Kurumu ile işbirliği yaptık. Bu tür bilet satanlara, SGK görevlileri tarafından ruhsatı soruluyor, ruhsatını gösteremezse kaçak işçi çalıştırmaktan bilet sattıranlara ceza yazıyor.”

“HİPERMARKELERİN AMORTİLERİNİ ALMAYACAĞIZ”

İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Esnaf Odası Başkanı Paşa Çakmak, hipermarketlerin milli piyango bileti satmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirerek,

“Her yıl ellerinde çok sayıda satılmayan bilet kalıyor. Kalan amorti biletleri kesinlikle bayilerimiz almayacak. Vatandaşlarımız, bilet tercihlerini piyango bileti satan bayilerimizden yapsın. Bu konuda son derece kararlıyız. Bunun denetimi için İzmir ve ilçelerinde bayilerimizden sorumlular oluşturduk”

dedi.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...