Enflasyonu bırak maaş zammına bak

2017 enflasyonunu yüzde 12’ye son 16 yılın en yüksek oranıyla rekor kırdı. Beklenen oldu da nerde kaldı “enflasyon indi inecek, düştü düşecek” sözleri? Hani yılı yüzde 10’nun altında tek haneli rakamlarda kapatacaktık? Hiçbir resmi tahmin tutmadı.

Hal böyle olunca vatandaş da enflasyon artışıyla maaşlarına ücretlerine gelecek zammı bekliyor. Daha enflasyon rakamları ne kadar artmış ne kadar düşmüş demeden kamu çalışanlarını ve emeklilerin maaş zammı haberleri yayınlanıyor.

Bu haberlere göre, yapılacak artışlar enflasyonun yarısı. Böylece günlük yaşamı zar zor sürdüren vatandaş, hiç sorumlu olmadığı enflasyon artışının yarısını üstlenmiş oldu.

Klasik anlayışla enflasyonu durmağın yöntemi fiyatları yükseltmek yani zam yapmak. Ancak bu son dönem fiyat ayarlamaları geleceğin değil ertenmiş, ötelenmiş geçmiş fiyat ayarlamaları. . Üstelik yapılan ve yapılacak son zamlarla bu maaş artışları daha almadan eridi bile.

Yine hatırlatalım hani vatandaş enflasyon altında ezilmeyecekti?

İHRACAT YETERSİZ

Dış ticaret ihracat ve ithalatla ölçülür ve her iki rakamın birbirlerini karşılama oranı esas alır. Son yıllarda nedense sadece ihracat rakamlarına vurgu yapılıyor. 2017 ihracatta 157 milyar dolarla rekor kırılmış. Peki bunca kredi, destek, kolaylıklar, liranın değer kaybı ne oldu?

Diğer yanda ithalat ve ihracatı karşılama oranı ne olacak? 2017 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 59, dolaysıyla geri kalan açık ve bu bir şekilde finanse ediliyor, ekonomiye borçlanma ve faiz olarak geri dönüyor.

Başta gıda ürünleri olmak üzere her şeyi ithal ederseniz, sonuç bu açıklar oluyor. Kaynakları yurt içinde kullanmak yerine ithalat için kullanırsanız bu açıklar daha da büyümeye devam edecek.

Türkiye’nin bir an önce milli ve yerli ithalata ihtiyacı var.

AYAK KIRILMASI VE ALKOL

Bir gazete köşe yazarı kedi resmi çekerken ayağım kırmış. Günlük yazıları artık kırık ayak üzerine. Tüm Türkiye’de sıra girmiş, yazarımıza geçmiş olsun dileğinde bulunuyor.

Ancak bir ayrıntıyı paylaşalım. Doktorlar kırık geçene kadar alkol yasağı getirmişler. Bunun tevdi ile ilgisi yok. Yıllarca bizde buzda yürürken ayağımızı kırmıştık. Doktorlar da bize aman alkol almayın demişlerdi. Gerekçesi kırık ayakla alkollü dolaşırken dengenin bozulmasıyla diğer ayağın kırılması, merdivenden düşme riski olmasıymış. İşin tedavi ile ilgisi yok. Aklınızda bulunsun.

FIŞ FIŞ KAYIKÇI

Siyaset gündemimize “Bay Kemal’in kayığı” şeklinde bir tanım girdi. Bu tartışmalara yardımcı olmak için şu ninniyi hatırlatalım.

“Fış fış kayıkçı/Kayıkçının küreği/Hop hop eder yüreği/Akşama fincan böreği/Yavrum yesin büyüsün/Tıpış Tıpış yürüsün/Kayıkçıya gidelim/Kayığına binelim/Denizlerde gezelim/Akşam eve gidelim/Balıkları yiyelim/E e pış pış pış”

İsteyen istediği yerde söylesin.