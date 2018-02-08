Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “yüksek faiz yüksek enflasyon” denklemini kırmak için çözümler beklerken kullandığı “bu kafayla, bu mantıkla enflasyon tek haneye düşmez” cümlesi dikkat çekici. Peki, kim bu ve enflasyon faizi düşürmeyen, düşüremeyen kafa ve mantık?

Akla ilk başta ekonomi yönetimi geliyor. Bakanlar, bürokratlar, Merkez Bankası, Hazine, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu mu yoksa topyekun bankalar mı? Dahası nerede ve nasıl yaşadığı bilinmeyen faiz lobisi mi? Eğer muhataplar bunlar değilse o zaman sistemde bir sıkıntı var demektir.

Sisteme bakalım ve 14 Şubat 2018 tarihine dikkatinizi çekelim. Vatandaş Sevgililer Gününde mum ışığında romantizm yaşarken Hazinemiz 15 milyar lira iç borç geri ödemesi yapacak. Bu, yakın zamanın günlük bazda en yüksek ödemelerden biri. Şubat ayı genelinde geri ödenecek iç ve dış borç toplamı 21,5 milyar lira ve bunun 17 milyarı piyasalara, geri kalanı kamuya gidecek.

Hazine nereden bulacak bu parayı? Her zaman olduğu gibi iç piyasalardan, ihale yoluyla, 16,6 milyar lirası piyasalardan olmak üzere 21,2 milyar lira para sağlayacak. Başka bir deyişle ödenen tutar kadar para aynen geri çekilecek.

HER YIL 40 MİLYAR FAİZ

İşin faiz yönüne bakalım ve kafa/mantık/faiz/enflasyon denklemine daha da netlik kazandıralım:

Hazine’nin Ocak ayı iç borçlanmalarında birleşik faiz oranı yüzde 12,8 düzeyinde olmuş. Merkez Bankası’nın sıkı para aracı geç likide faiz oranı ile aynı. 14 Şubat borçlanmasında da aynı faiz oranına ulaşılırsa bu borç daha da kabararak geleceğe en az 24 milyar lira olarak yazılacak.

Hazine geçen yıl toplam 100 milyar lira iç borç geri ödemesi yaptı, bunun 40 milyar lirasını faiz oluşturdu. Geçen yıl ayrıca programının dışına çıkılarak fazladan 30 milyar lira borçlandı ve toplamda 126 milyar liralık iç borç edindi.

2011–2017 döneminde iç borçlanmalarda ödenen faiz yıllık 35 ile 40 milyar arasında. Bu dönemde ödenen toplam borçlanma faiz tutarı 271,6 milyar lira.

BU KAFA VE MANTIK HEP VARDI

Sadece bu rakamlara bakınca yüksek faizi ve enflasyonu üreten kafa veya mantık kim ve nerede sorusuna cevap aramakta geç kalınmış olunmuyor mu?

Geçmiş kriz dönemlerini hazırlayan kamu kesiminin iç borçlanma gereğidir. Kamu ne kadar çok borçlanırsa yüksek enflasyon ve faiz kaçınılmaz olmuştu. Borcu borçla çevirmek başarı ama maliyeti yine faiz/enflasyon sarmalı ile geri dönüyor.

Eğer faizlere bir çözüm aranıyorsa işe buradan başlanmalı. Her alanda tasarruf edilmeye başlanırsa, harcamalar, giderler azaltılırsa, hesapsız kitapsız yapılan ve kimlerinin ölü yatırım olduğu ortaya çıkan alt yapı projeleri ağırlaştırılsa, bütçe hedeflerine sadık kalınılırsa, çılgın ithalata çekidüzen verilirse borçlanma ihtiyacı düşecektir. Bunu herkes biliyor ve ekonomi politikaları gözden geçirilmiyorsa şikayet etmenin de anlamı yok.

Ömrümüz memleket ekonomisinin krizlerini yaşamakla ve yazmakla geçti, umarız yakın gelecekte başka bir krizlere tanık olmayız.