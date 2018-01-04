Enflasyon sokağa teslim

2017 enflasyon rakamları açıklandı. Hükümet kanadından tık yok. İşler kötü gidince herkes suspus. “Şöyle olacak, böyle düşüreceğiz, belini kıracağız, vatandaşı ezdirmeyeceğiz” diyen (şimdilik) çıkmadı. Eğer açıklama yaparlarsa bir anlamda enflasyondan sorumlu gibi algılanacağı için sessiz kalmak en iyisi. Ama ihracatta, büyümede rakamlar yüksek gelince ver coşkuyu, ver mehteri.

Enflasyon konusunda etkin önlemler alınması gerektiği, maliyetlerin daha da artacağını, bunun da sokağa yani son tüketim etiketlerine yansıyacağını sık sık ifade ettik. Hükmet yetkilileri de içeriği ne olduğu anlaşılmayan “yapısal reformlar yapacağız” dediler ama şöyle vurucu bir karar çıkmadı, bu gidişle çıkmayacak. Merkez Bankası da çaresiz, tek yaptığı rakamları analiz etmek. Gözüken; enflasyon ne yazık ki geçen yıl olduğu gibi bu yılda sahipsiz kalacak, söz sokağa kalacak.

ZAMLAR YAPISAL REFORM OLDU

Son enflasyon rakamlarıyla ilgili tek konuşan Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Cemil Ertem oldu. İcraatta hiçbir sorumluğu olmamasına rağmen icraatta yer alıyormuş gibi her konuda her gün açıklama yapan Ertem Bey demişler ki “yıllık tüketici enflasyonu düşüş trendine girdi. Ocak ayında düşüş daha keskin olarak devam edecek. Reformlarla gıda ve üretim maliyeti kaynaklı enflasyonu önleyeceğiz”.

Sayın Baş Danışmana hatırlatalım; Türkiye 2018 yılına her yerde ortalama en az yüzde 14 fiyat artışıyla giriyor. Liranın değer kaybının yanı sıra, elektriğe yüzde 8.8, asgari ücrete yüzde 14.4, tüm vergilere en az yüzde 40, otoyollara yüzde 25, devlet alacaklarına, harçlara, cezalara en az yüzde 14 artış yapıldı. Yükselen faizler işin cabası. Türkiye genelinde yasal olarak kiralar en az yüzde 10 artacak. İçki sigara, akaryakıt, yerel yönetim zamları da kapıda bekliyor. Bunlar da zincirleme fiyatlara yansıyacak. Hepsi doğrudan maliyetleri yükseltiyor.

Buna karşılık kamu kesiminde maaş ve ücretler yapılan zam yüzde 6, özel sektörde zammı bırak, işten çıkarılmazsan iyi. Vatandaş senedini, taksitini, banka borcunu, vergisini, kirasını nasıl ödeyecek? Tüm gelir gider dengeye gelinceye kadar “indi iniyor” sözleri ne kadar inandırıcı?

Tek bilinen ucuz kredi verip maliyetleri düşürmek. Bu işe yarasaydı, 2017 rakamları böyle yüksek çıkmazdı. Bu tablo karşısında neyin yapısal reformu yapılacak? Zamlar yapısal reform oldu Beyim.

2018 YILI İÇİN YÜZDE 14

Bizim bu piyasa analizcileri kadar medyadaki meslektaşlarımızın yorumlarına bakınca yüzde 12’lik enflasyon beklenmiyordu. Bugün ağız değiştirildi, 2018 için yüzde 10’nun altında enflasyon hayalmiş. Arkadaş; daha bir hafta önce piyasalar ekonomi 2018’e olumlu girdi, piyasalar coşacak diye yazılıyordunuz, söylüyordunuz? Orası başka Türkiye’ydi galiba!

Şimdiden yazıyoruz, 2018 yılı enflasyonu yüzde 14’den aşağı olmaz. Hazır olun.

ACİL YENİ GÜNDEM LAZIM

Enflasyondaki başarısızlık, yetersiz asgari ücret artışı, taşeron karmaşası, zamlar vatandaşın canını sıkıyor. Acilen bunları unutturacak konular lazım. Erdoğan-Gül polemiği heyecanını kaybetti, İran’da olaylar bitti, Zarrab davasında tüm cezalar Hakan Atilla’ya kaldı, “eyy Trump” seslenişleri, Diyanet saçma sapan fetvaları bayatladı. Futbol ligleri de tatilde, vatandaş konuşacak bir şey bulamıyor.

Eski defterleri açsak, bakan değişikliği, üç beş belediye başkanın görevden alınması, seçim ittifakı muhabbetleri hele bir de son günlerin muhalif dava arkadaşları hakkında FETÖ bağlantı iddiaları iyi gider ama enflasyondan asgari ücretten, zamlardan bahsetmemek kaydı ile.